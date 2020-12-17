Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#КОСПАС-САРСАТ#ДЗЗ#Орбитальные группировки#Метеор-М17.12.2020 16:34

Развитие космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ

Госкорпорация «Роскосмос» выступила председательствующей стороной на 34-м заседании Объединенного комитета международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, которое прошло в ноябре 2020 года с участием представителей Франции, США, Канады, а также Еврокомиссии и Секретариата Международной программы проекта. В сложных условиях, вызванных пандемией COVID-19, специалисты Роскосмоса осуществляли координацию работы около 200 делегатов из более 40 государств и организаций.

В связи с ограничениями из-за пандемии традиционный очный формат проведения заседания заменили режимом видеоконференции. Это повлекло изменения повестки заседания и повлияло на сроки проведения мероприятия. Из-за разных часовых поясов, в которых работали участники, длительность заседания увеличили с 12 традиционных дней до трех недель.

Председатель секретариата КОСПАС-САРСАТ Стивен Летт: «Для успешного председательства требовался не только высокий уровень организации заседания, но и широкие технические знания, которые позволяли приводить к консенсусу участников. Представители российской стороны пользуются большим уважением среди делегатов за свои глубокие знания по крайне сложным темам и за конструктивный настрой при разрешении противоречий. В том числе это стало залогом успешного проведения заседания в столь сложных обстоятельствах».

Благодаря подготовительным работам, которые начались несколькими месяцами ранее, удалось рассмотреть более 160 технических документов, содержащих новые и уточненные технические стандарты, предложения по эволюции системы и актуальную информацию о ее применении. Это помогло значительно продвинуться в решении критически важных вопросов эксплуатации КОСПАС-САРСАТ — спутниковой системы поиска и спасания, уникального международного проекта на основе передовых космических технологий, которые ежегодно спасают тысячи человеческих жизней на воде, на суше, в воздухе.

Российская сторона в ходе встречи, в том числе, сделала сообщение о ходе проведения комиссионных испытаний низкоорбитального космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, а также подтвердила планы запусков «Метеор-М» № 2-3 и № 2-4, запланированных на 2021 и 2022 годы, оборудованных новейшей аппаратурой КОСПАС-САРСАТ.

Председатель заседания, главный конструктор компании «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») по направлению систем поиска и спасания Андрей Федосеев: «На заседании особое внимание уделялось вопросам перехода среднеорбитальной спутниковой системы поиска и спасания в опытную эксплуатацию. Рассматривалась необходимость поддержания низкоорбитальной космической группировки, дополнения системы функциями сервиса „обратной связи“, деталям процесса одобрения типа радиомаяков второго поколения, а также разработки особых аварийных радиомаяков, обеспечивающих выполнение новых требований ИКАО к гражданским судам в рамках системы GADSS».

Проект КОСПАС-САРСАТ реализуется с 1970-х годов. Сегодня эта глобальная система объединяет десятки стран, где она является частью национальной инфраструктуры поиска и спасания и ежегодно обеспечивает спасение тысяч человеческих жизней. Доступ к ней пользователей является открытым, а использование — безвозмездным для терпящих бедствие на воде, в воздухе и на суше. С момента создания системы с ее помощью по всему миру спасено уже свыше 51 тысячи человек.

Сегодня в международной системе КОСПАС-САРСАТ эксплуатируются 5 низкоорбитальных спутников, расположенных на околополярной орбите, 10 геостационарных, а также 42 среднеорбитальных, работающих в СССПС на орбитах высотой от 19 тысяч до 24 тысяч километров. В состав последней входят космические аппараты глобальных навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, в скором времени к ней присоединятся аппараты Beidou.

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