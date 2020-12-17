Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Циолковский17.12.2020 10:31

Состоялся первый цикл стратегических сессий

Команда Центра молодежных инициатив АСИ совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» начала реализацию цикла стратегических сессий, первая из которых прошла 15 декабря 2020 года в ЗАТО г. Железногорск Красноярского края. Это новый опыт проведения подобных мероприятий на территории закрытых административных территориальных образований.

В ходе сессии выявлены запросы молодёжи как в части своего развития, так и применительно к настройке молодежной политики в целом, определены инструменты и решения по созданию благоприятной среды в городе, проанализированы коммуникации, способствующие созданию общего информационного пространства.

С участниками были обсуждены их роли в командах, ответственность не только в текущем периоде, но и участие в создании развивающей и мотивирующей среды. В пятницу, 18 декабря 2020 года, эта работа продолжена в ЗАТО Циолковский Амурской области, где также будет проведена стратегическая сессия.

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