С. Горняков: Волонтеры-медики Волгоградской области помогают снизить нагрузку на поликлиническое звено

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с волгоградскими волонтерами-медиками.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области встретился в регионе с волонтерами-медиками. В мероприятии принял участие председатель Комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Михаил Битюцкий.

Смотрите также

Состоялась неформальная беседа, в ходе которой добровольные помощники поделились своими достижениями и проблемами.

Региональный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» создан на базе Волгоградского государственного медицинского университета. В реестр входит порядка пятнадцати тыс. человек. Основным направлением общественного движения является обучение школьников основам первой медицинской помощи, сопровождение массовых мероприятий, донорство, популяризация здорового образа жизни.

Как отметил Сергей Горняков, коронавирусная инфекция внесла коррективы в деятельность добровольцев, которые перестроили свою работу и уже несколько месяцев трудятся в региональном колл-центре, созданном по поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с целью снизить нагрузку на поликлиническое звено.

«Вместе с тем, волонтеры продолжают оказывать адресную помощь маломобильным группам населения и пожилым гражданам, доставляя лекарства и продукты, а также взаимодействуют с медицинскими организациями», — подчеркнул Сергей Горняков.

Добровольцы обратились к сенатору с просьбой помочь в предоставлении им транспорта, горячего питания и экипировки. Сергей Горняков пообещал оказать содействие в решении этих вопросов и предложил учредить региональную премию общественного признания деятельности добровольцев.

Сергей Горняков поблагодарил будущих медиков за их желание помогать людям и призвал их не бояться обращаться к властям за поддержкой.

MIL OSI