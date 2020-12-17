Т. Гигель провела встречу по итогам Всероссийской акции по созданию в городах и сельских поселениях «Островков памяти»

Source: Russia – Council of the Federation

Акция прошла в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель организационного комитета по проведению мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела встречу, где были подведены итоги проведенной в рамках 75-летия Победы первой в Российской Федерации Всероссийской акции по созданию в городах и сельских поселениях «Зеленых островков Эколят в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны».

Как сообщила сенатор, акция входит в план мероприятий по подготовке к празднованию в Совете Федерации 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и является одним из событий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы». «Проводя акцию, мы выполняли поручения Президента России о необходимости развития патриотического воспитания молодёжи и дополнительного образования, важной составной частью которого является экологическое образование и воспитание», — сказала парламентарий.

Создание «Островков памяти»в регионах будет способствовать дальнейшему развитию патриотического воспитания подрастающего поколения

По словам Татьяны Гигель, создание «Островков памяти»в регионах будет способствовать дальнейшему развитию патриотического воспитания подрастающего поколения посредством формирования у детей и подростков страны экологической культуры и культуры природолюбия с повышением уровня знаний по истории Отечества и своей малой Родины.

Руководитель Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов отметил, что в мероприятиях приняли участие воспитанники дошкольных образовательных организаций и учащиеся школ российских регионов, ветераны Великой Отечественной войны, представители руководства городов и сельских поселений, преподаватели, представители общественных организаций и средства массовой информации.

По мнению члена Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, члена программного комитета проектов Геннадия Орденова, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области проведение акции «Островки памяти» очень важно для патриотического воспитания детей, для духовно-нравственного, культурного и экологического развития ребёнка, семьи и общества в целом.

Подводя итоги встречи, Татьяна Гигель выразила слова благодарности за поддержку проведения акции председателю Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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