Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Сириус17.12.2020 11:23

«Умный город» для развития талантов и способностей каждого ребенка

С 14 по 16 декабря 2020 года на базе лицея «Сириус» состоялась межрегиональная научно-методическая конференция «Интеграция основного и дополнительного образования, а также среды умного города для развития талантов и способностей каждого ребенка». В ней приняли участие более 200 человек — это отраслевые специалисты организаций и дочерних предприятий, педагоги региональных образовательных учреждений, а также руководители региональных центров «Сириус» из 50 регионов России.

«На опыте «Сириуса» мы видим много возможностей для объединения основного и дополнительного образования, когда вокруг проекта для школьников вырастает территория умного города. Построение образовательной траектории от детского сада до университета — это и есть та самая умная среда, которую мы будем создавать вместе с ребятами. А они будут развивать технологии, благодаря которым станет повышаться качество жизни каждого жителя страны. Наша цель — создание условий для раскрытия талантов, — отметил руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Одним из спикеров на конференции стала врио начальника отдела обучения и подготовки персонала НПО автоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Евгения Панасова, которая осветила опыт технологического партнерства в интересах развития талантов каждого ребёнка в российской ракетно-космической отрасли, а также рассказала о критериальных оценках регионального центра технологическим партнером.

В течение трех дней участники искали ответы на вопросы: как развивать среду «умного города» для создания эффективной системы работы с одаренными детьми в каждом регионе, чтобы все мотивированные учащиеся России получили доступ к качественному образованию, возможности реализовать себя в науке, инженерно-техническом творчестве.

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Образовательный центр «Сириус» — центр поддержки одарённых детей в России, направленный на создание среды «умного города» для развития способностей учеников. В учебную программу включены проектная и исследовательская деятельность, эксперименты, работа в командах, основы технологического предпринимательства, чтобы предметные знания могли становиться надежной основой для решения практических задач.

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