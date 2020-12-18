Source: Russia – Council of the Federation

Профильный Комитет СФ готов инициировать соответствующую законодательную инициативу, сообщила сенатор на пленарном заседании Форума-диалога «Языковая политика: общероссийская экспертиза».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в режиме видеоконференции в Форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза».

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В рамках мероприятия, организованного Федеральным агентством по делам национальностей, состоялось пленарное заседание на тему «Сохранение языкового многообразия как приоритетная задача государственной национальной политики».

«Тема межнационального мира и согласия была и остается в центре внимания Совета Федерации. При нашей палате действует Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями», — отметила Лилия Гумерова.

Тема межнационального мира и согласия была и остается в центре внимания Совета Федерации

Сенатор выступила с инициативой законодательного закрепления возможности изучать родные языки в рамках школьной программы с применением дистанционной формы обучения и привлечения к этой работе специалистов и преподавателей из регионов. «Это даст возможность каждому ребенку изучать тот язык, который он хочет изучать в рамках предмета «Родной язык» и «Родная литература», — сказала парламентарий.

По словам Лилии Гумеровой, в республиках России многие родители не знают родного языка, однако хотели бы, чтобы их дети изучали его в школе. «Важно предоставить возможность школьникам изучать родные языки независимо от места проживания. Сделать это можно, только если преподавание будет сопряжено с современными технологиями. Для этого нужно использовать новые форматы, дистанционные технологии», — пояснила законодатель.

«К нам обращается много молодых семей, переехавших из Башкортостана, Татарстана, Тывы или других национальных республик в Москву, но желающих дать своим детям возможность изучать родной язык. Но так как московские школы к этому не готовы и нет преподавателей, у них такой возможности нет», — добавила она.

«Если профессиональное сообщество, родители поддержат такой подход, то мы в Совете Федерации уже готовы отработать эту инициативу», — заключила Лилия Гумерова.

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