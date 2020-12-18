Source: Russia Federal Space

#ЦПК#ФМБА#Главное#Пилотируемая космонавтика18.12.2020 18:00

В Звездном городке приступили к вакцинации космонавтов Роскосмоса и сотрудников ЦПК

К масштабной вакцинации от коронавируса, стартовавшей по всей стране 15 декабря 2020 года, присоединились космонавты Роскосмоса и сотрудники ЦПК. Сегодня утром Олег Артемьев и Николай Чуб прибыли в медико-санитарную часть № 2 (МСЧ № 2) Звездного городка, находящуюся в ведении ФМБА России, для прохождения первого этапа вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник-V».

Предварительно космонавты-испытатели прошли медицинский осмотр, обязательный перед иммунизацией. Вместе с ними первый компонент двухкомпонентной вакцины получили еще несколько работников Центра, непосредственно взаимодействующих с космонавтами в процессе тренировок.

«Обычно прививки делают быстро, но в этом случае процесс занимает чуть больше времени: побывали на осмотре у врача, заполнили необходимые документы, подождали, пока вакцина разморозится», — рассказывает Олег Артемьев после первого этапа вакцинации. Космонавт считает, что прививаться нужно обязательно и без опасений. «Болезнь страшная. Многие из моих друзей перенесли ее очень тяжело. Есть даже те, кто лишился жизни из-за этой болезни».

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Олег Артемьев также добавил, что российская космическая программа имеет важное государственное значение, а здоровье космонавтов должно быть стабильным, чтобы не ставить под угрозу ее выполнение. По словам Олега Германовича, делать прививки для него было нормой с детства. «Всю жизнь прививаюсь и могу сравнить себя с теми, кто этого не делал по принципиальным соображениям. Они болели, а часто тяжелее, чем могли бы».

ЦПК имени Ю.А. Гагарина вместе с отрядом космонавтов Роскосмоса — одно из первых предприятий ракетно-космической отрасли, принявшее участие в масштабной вакцинации от коронавируса в России. Для космонавтов-испытателей и инструкторов ЦПК, готовящих их к важным космическим миссиям, известно главное правило экипажа при возникновении нештатной ситуации — действовать сообща. Так, участвуя в масштабной иммунизации от коронавирусной инфекции, космонавты и сотрудники Центра своим примером показали, что вакцинация — единственный и эффективный способ борьбы с глобальной эпидемиологической проблемой.

Через три недели космонавтам Олегу Артемьеву и Николаю Чубу, а также сотрудникам, прошедшим первый этап вакцинации, предстоит вторая прививка. За состоянием вакцинируемых будут следить врачи МСЧ № 2 и медицинские специалисты Центра подготовки космонавтов.

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