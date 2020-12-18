В. Матвиенко: Механизм парламентской дипломатии активно способствует расширению сотрудничества на пространстве СНГ

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ, Председатель Совета МПА СНГ В. Матвиенко выступила на заседании Совета глав государств – членов СНГ с информацией о развитии межпарламентского сотрудничества.

Председатель Совета Федерации, Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Глава верхней палаты российского парламента выступила с информацией о развитии и укреплении межпарламентского сотрудничества стран Содружества Независимых Государств.

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«Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ является ключевым институтом, который уже более двадцати восьми лет объединяет парламентариев Содружества», — отметила Валентина Матвиенко.

Она сообщила, что за это время принято свыше пятисот шестидесяти модельных законов и нормативных актов, большинство из которых полностью или частично имплементированы в национальные законодательства. «Тем самым обеспечивается гармонизация, сближение национальных законодательств, закладывается прочный правовой фундамент для реализации интеграционных проектов, законодательного обеспечения взаимодействия в экономической, социальной и гуманитарной сферах, в вопросах безопасности».

По мнению Валентины Матвиенко, расширению межпарламентского сотрудничества в рамках СНГ по всем направлениям способствует присоединение Олий Мажлис Республики Узбекистан к работе Ассамблеи, а также участие в ее работе Меджлиса Туркменистана.

Сегодня, когда в международных делах растет потенциал конфронтации, усиливается значение объединяющей силы парламентской дипломатии

«Безусловно, сегодня, когда в международных делах растет потенциал конфронтации, усиливается значение объединяющей силы парламентской дипломатии. И в этом смысле Межпарламентская Ассамблея являет собой показательный, позитивный пример», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

По ее словам, МПА СНГ осуществляет эффективное взаимодействие с большинством международных парламентских организаций, ведет активный диалог с партнерами, защищая общие интересы.

Валентина Матвиенко отметила роль законодателей стран государств Содружества, объединенных Ассамблеей, в противодействии распространению пандемии новой коронавирусной инфекции. «Это и оперативное принятие законов, направленных на поддержку национальных систем здравоохранения, пострадавших отраслей экономики, граждан. Это и постоянное партнерское взаимодействие для обмена успешным опытом».

Председатель Совета МПА СНГ напомнила, что одной из востребованных сфер деятельности Ассамблеи является наблюдение за организацией и проведением президентских и парламентских выборов, а также референдумов в странах Содружества.

Выступление Валентины Матвиенко на заседании Совета глав государств СНГ

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Выступление Валентины Матвиенко на заседании Совета глав государств СНГ

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Выступление Валентины Матвиенко на заседании Совета глав государств СНГ

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Выступление Валентины Матвиенко на заседании Совета глав государств СНГ

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«Эта работа опирается на координацию и методическую поддержку созданного при МПА Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан».

«Накоплен большой опыт в области мониторинга электоральных процессов. Это стало весомым шагом к устранению монополии наших западных партнеров, прежде всего по линии ОБСЕ и Совета Европы, и противодействию их практике односторонних оценок демократичности выборов. Поэтому представляется важным расширить и укрепить нашу работу в данной сфере», — сказала Валентина Матвиенко.

Она также сообщила, что в зоне постоянного внимания Ассамблеи находятся вопросы формирования общего экономического пространства Содружества, расширения межрегионального взаимодействия. «В условиях пандемии особую важность приобрела выработка общих подходов к законодательному регулированию цифрового развития общества, цифровой экономики».

«Совместная деятельность парламентариев позволяет расширять связи в целом ряде сфер: в науке, образовании, туризме, на других направлениях гуманитарного сотрудничества. Под эгидой МПА СНГ регулярно проводятся знаковые международные мероприятия».

Как отметила Валентина Матвиенко, большое значение придается работе с молодежью. «Речь идет как о модельных законах в сфере молодежной политики, так и о Молодежной межпарламентской ассамблее СНГ».

По словам Председателя СФ, Председателя Совета МПА СНГ, традиционным стало проведение под эгидой Ассамблеи и Жогорку Кенеша Киргизской Республики Международного культурно-образовательного форума государств-участников СНГ «Дети Содружества». «Он зарекомендовал себя эффективной площадкой для неформального общения подрастающего поколения, укрепления дружеских и добрососедских связей».

Валентина Матвиенко считает, что содержательный диалог с международными партнерами позволяет достигать конкретных результатов. «Так, предложение МПА СНГ об учреждении Международного дня парламентаризма было поддержано Организацией Объединенных Наций. И еще одна важная инициатива, которую мы продвинули вместе по линии Межпарламентского союза, касается проведения в России в мае 2022 года под эгидой ООН и Межпарламентского Союза с участием глав государств, лидеров мировых религий и парламентов Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу».

«Межпарламентские связи стали важной составляющей развития межгосударственных отношений, а механизм парламентской дипломатии активно способствует расширению и углублению плодотворного сотрудничества на пространстве СНГ, укреплению атмосферы доверия», — заключила Валентина Матвиенко.

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