Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации уделяет большое внимание теме семейного предпринимательства, проводит мониторинг социальных практик в регионах, отметила вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в третьем Всероссийском форуме семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия».

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Вице-спикер СФ подчеркнула, что поддержка семьи – это один из приоритетов национального развития. В нашей стране растет интерес к теме семейного предпринимательства. В российском обществе есть запрос на развитие этого направления бизнеса. Об этом свидетельствует и то, что Форум проводится уже в третий раз.

Поддержка семьи – это один из приоритетов национального развития

Галина Карелова отметила роль Торгово-промышленной палаты РФ в создании необходимой законодательной базы, усилении правовых гарантий для семейного предпринимательства. Она также подчеркнула, что в целях продвижения, популяризации и поддержки семейного бизнеса следует рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство о малом и среднем предпринимательстве, а также соответствующих корректировок в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Совет Федерации уделяет большое внимание теме семейного предпринимательства, проводит мониторинг социальных практик в регионах. «Успешный опыт в части поддержки семейных предприятий есть в ряде субъектов РФ. Можно отметить Республику Башкортостан, Кемеровскую область. В этой связи не исключено, что первый закон может быть принят именно на региональном уровне», — сказала Галина Карелова.

Вице-спикер СФ также отметила, что семейным предприятиям, безусловно, нужна поддержка со стороны государства. «Необходимо предусмотреть разные меры помощи, направленные на укрепление и расширение семейного бизнеса: гранты, субсидии на дальнейшее развитие, информационную и образовательную поддержку».

Галина Карелова выразила уверенность, что Форум пройдет в конструктивном ключе и откроет новые возможности поддержки развития семейного бизнеса в нашей стране.

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