Source: Russia Federal Space

#ЦПК18.12.2020 00:30

Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Борис Волынов принимает поздравления с Днём рождения

Сегодня, 18 декабря 2020 года, дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, представитель первого «гагаринского» набора в отряд космонавтов Борис Волынов принимает поздравления с Днем рождения. Борис Валентинович — легендарный человек. Он начинал готовиться к космическим полётам бок о бок с Юрием Гагариным, Германом Титовым и другими первопроходцами космоса. 7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС Б.В. Волынов был зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС на должность слушателя-космонавта (1-й набор).

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Первый космический полёт Борис Валентинович Волынов совершил с 15 по 18 января 1969 года в качестве командира космического корабля «Союз-5». Именно в этом полёте было осуществлено замечательное достижение — первая в мире стыковка двух пилотируемых кораблей — «Союза-4», которым командовал Владимир Александрович Шаталов, и «Союза-5».

Второй космический полёт Б.В. Волынова продлился с 6 июля по 24 августа 1976 года. Борис Валентинович вновь был назначен командиром «Союза». За время космического полёта была получена обширная и ценная научная информация о физических характеристиках атмосферы Земли. На борту орбитальной станции «Салют-5» были проведены исследования, показавшие, как протекают различные физические процессы и технологические операции в условиях невесомости. Общая продолжительность полёта составила 49 суток.

За успешное осуществление космических полётов и проявленные при этом мужество и героизм Б.В. Волынов был дважды удостоен звания Героя Советского Союза. После возвращения на Землю Борис Валентинович на протяжении долгих лет возглавлял отряд космонавтов ЦПК имени Ю.А. Гагарина, в котором в целом прослужил 30 лет, что является рекордным результатом среди соотечественников.

Госкорпорация «Роскосмос», сотрудники Центра подготовки космонавтов, отряд космонавтов, коллеги по космической отрасли сердечно поздравляют Бориса Валентиновича Волынова с Днём рождения и желают ему долголетия, счастья и сил для новых свершений!

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