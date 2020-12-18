Source: Russia – Council of the Federation

Уникальность программы в том, что она направлена на создание благоприятных условий для активного включения женщин во все сферы жизни общества, отметила вице-спикер СФ.

Завершился первый этап новой образовательной программы «Женщина-лидер». Программа реализуется Советом Евразийского женского форума совместно с Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей».

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На первом этапе обучались 140 женщин из 42 регионов страны. По итогам программы участниками подготовлено 25 социально значимых проектов, нацеленных на решение экологических проблем, поиск новых подходов в образовании и воспитании детей, популяризацию здорового образа жизни, оказание содействия гражданам старшего возраста.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области поздравила выпускниц и отметила, что уникальность программы заключается в том, что она направлена не только на формирование современных управленческих навыков и компетенций, но и на создание благоприятных условий для активного включения женщин во все сферы жизни общества.

«Существует огромный запрос со стороны женщин на подобные программы. Открывала программу 21 сентября Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Наша задача – создавать все необходимые условия для участия женщин в решении актуальных задач современности, устранять стереотипы и карьерные ограничения», — сказала вице-спикер СФ.

Завершение первого этапа новой образовательной программы «Женщина-лидер»

Галина Карелова подчеркнула, что Советом Евразийского женского форума совместно с общественными и международными организациями, профильными министерствами проводится системная работа, направленная на развитие эффективных социальных лифтов для женщин и подготовку женщин-лидеров регионов. Помимо создания интегральных обучающих платформ, Советом реализуются исследовательские проекты, эффективно продвигаются корпоративные программы поддержки женского лидерства.

В январе 2021 года будет дан старт второму этапу обучения по программе «Женщина-лидер», сообщила вице-спикер СФ.

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