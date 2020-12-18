Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главкосмос#Главное#Космодромы#Восточный#OneWeb18.12.2020 11:00

Космодром Восточный готов к шестому пуску

Несколько минут назад на космодроме Восточный завершилось заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb. По результатам испытаний, проведенных специалистами российской ракетно-космической промышленности на стартовом комплексе, принято решение о ее готовности к заправке компонентами топлива и пуску.

В соответствии с графиком работ стартовые расчеты дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» 18 декабря 2020 года в 10:55 по московскому времени приступили к заправке ракеты компонентами топлива. После чего на стартовом комплексе начнутся заключительные операции: автоматический цикл предстартовой подготовки, увод кабины обслуживания в нишу стартового сооружения и отвод 52-метровой мобильной башни обслуживания.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 36 космических аппаратов компании OneWeb запланирован в 15:26:26 мск 18 декабря 2020 года. Прямую трансляцию предстартовых операций, пуска и полета ракеты-носителя смотрите на официальной странице Госкорпорации «Роскосмос» в социальной сети ВКонтакте и в разделе «Прямые трансляции» с 14:40 мск.

Сегодняшний пуск станет первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с космодрома Восточный. Он также станет первым запуском, реализуемым компанией Arianespace для компании OneWeb с первого российского гражданского космодрома.

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