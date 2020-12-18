Source: Russia – Council of the Federation

Внесен соответствующий проект федерального закона.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы рассказала о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ».

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Сенатор стала одним из авторов законодательной инициативы, внесенной в Государственную Думу. Среди соавторов документа – депутаты нижней палаты парламента Дмитрий Морозов и Юрий Кобзев.

Инна Святенко отметила, что в настоящее время положениями статьи 10 Федерального закона от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» установлено требование о наличии сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную подготовку руководителя юридического лица или руководителя соответствующего подразделения юридического лица.

Аналогичное требование, продолжила парламентарий, содержится в Положении о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, утвержденном постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г.

«Также положениями статьи 52 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» установлено требование о наличии сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную подготовку физического лица на осуществление фармацевтической деятельности. В то же время, в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», сертификаты специалиста выдаются медицинским и фармацевтическим работникам до 1 января 2021 года в связи с начавшейся с 2016 года поэтапной заменой процедур сертификации на аккредитацию специалистов», — сказала Инна Святенко.

По ее словам, в результате предусмотренное статьей 10 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» условие о наличии соответствующей подготовки, подтвержденной сертификатом, является неисполнимым для групп медицинских работников, количество которых с 2016 г. только возрастает.

«Как следствие, необходимо внесение изменений в статью 10 указанного Федерального закона и в статью 52 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», предусматривающих, помимо действующего требования о наличии сертификата специалиста, альтернативное требование о наличии свидетельства об аккредитации специалиста», — сообщила сенатор.

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