Общероссийский соревновательный марафон в формате Гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия» приглашает к участию любителей гимнастики и танцевального спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Международная Академия спорта Ирины Винер-Усмановой при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Фонда Президентских грантов в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» проводит Общероссийский соревновательный марафон в формате Гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия».

Гимнастрада входит в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2021 год.

Любой субъект Российской Федерации может провести свой региональный (муниципальный, школьный) этап Гимнастрады и направить победителей в Москву на очный отборочный этап Гимнастрады, который пройдёт 18-20 июня 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В Гимнастраде, девиз которой «Будьте с нами! Будьте как мы!», принимают участие дети от пяти лет, школьники, студенты, воспитанники детско-юношеских спортивных школ и других физкультурно-спортивных организаций.

Международная Академия спорта Ирины Винер-Усмановой подготовила обучающие ролики, которые помогут не только составить показательное выступление, но и помочь физическому развитию и совершенствованию. Показать своё мастерство на гала-представлении смогут все участники очного оборочного этапа, которые выучат показательное выступление «Домашнее задание». Все ролики можно скачать по ссылке http://academyviner.com/gimnastrada-galereya.

Главной целью Гимнастрады является привлечение детей и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом через общедоступные и популярные направления гимнастики и танцевального спорта.

Пресс-служба Минспорта России

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