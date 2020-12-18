О. Алексеев в ходе работы в регионе посетил Марксовский район

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с руководством района, осмотрел строительную площадку культурно-зрелищного комплекса и пообщался с семьями, воспитывающими приемных детей.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Марксовский район.

Сенатор вместе с главой района Дмитрием Романовым осмотрели строительную площадку, на которой возводится культурно-зрелищный комплекс.

Олег Алексеев рассказал, что в будущем комплексе разместится марксовский цирк, который за 25 лет существования не имеет собственного здания. «Цирк хорошо известен и в Саратовской области, и за ее пределами. На строительство здания из областного бюджета будет выделено в общей сложности свыше 300 млн рублей. Сейчас завершается первый этап строительства, по срокам – в ноябре следующего года цирк должен справить новоселье. Глава района распорядился направить подрядчику в помощь строителей, чтобы уложиться в заданные сроки», – сказал парламентарий.

Сенатор Олег Алексеев вместе с главой района Дмитрием Романовым осмотрели строительную площадку, на которой возводится культурно-зрелищный комплекс

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Сенатор Олег Алексеев вместе с главой района Дмитрием Романовым осмотрели строительную площадку, на которой возводится культурно-зрелищный комплекс

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Олег Алексеев и Дмитрий Романов побывали в гостях у семей, которые взяли под опеку несовершеннолетних детей

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Олег Алексеев и Дмитрий Романов побывали в гостях у семей, которые взяли под опеку несовершеннолетних детей

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Олег Алексеев и Дмитрий Романов побывали в гостях у семей, которые взяли под опеку несовершеннолетних детей

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Олег Алексеев и Дмитрий Романов побывали в гостях у семей, которые взяли под опеку несовершеннолетних детей

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Олег Алексеев вручил директору перерабатывающего предприятия Благодарственное письмо Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В администрации состоялась встреча с руководством Марксовского района. Сенатор отметил, в муниципалитете работает профессиональная слаженная команда, которая старается решать проблемы жителей.

Олег Алексеев и Дмитрий Романов побывали в гостях у семей, которые взяли под опеку несовершеннолетних детей. Татьяна Сентюрева воспитывает шестерых ребят, трое из которых являются родными братьями. Сенатор поздравил всех с наступающим новым годом и вручил детям сладкие подарки, а взрослым – подарочные сертификаты. Такие семьи заслуживают особого внимания, почеркнул парламентарий.

Во время посещения перерабатывающего предприятия Олег Алексеев вручил директору Благодарственное письмо Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Предприятие награждено «За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Саратовской области».

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