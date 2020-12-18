Павел Сорокин: «Потребление газа будет расти в следующие 25-30 лет»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 18 декабря. – Несмотря на замедление мировой экономики, глобальный спрос на природный газ, особенно в сжиженном виде (СПГ), переживает рост. На горизонте следующих 25-30 лет потребление газа будет только расти, сообщил Павел Сорокин в выступлении на пленарной сессии «Направления развития российской и мировой газовой отрасли в период беспрецедентных вызовов» Международного форума «Газ России 2020».

«Несмотря на влияние пандемии коронавируса, СПГ-индустрия переживает подъём – уровень торговли держится на высоком уровне. В следующие 15-17 лет торговля СПГ может вырасти на более чем 200 млн тонн, и СПГ может занять доминирующее положение на мировом газовом рынке к середине этого десятилетия», – считает заместитель Министра.

Он отметил, что России крайне важно использовать все возможности для монетизации запасов газа, чтобы сохранить значимое место на глобальном рынке.

«В ближайшие 25-30 лет мы не ждём снижения потребления газа, оно будет расти по всем прогнозам. Важно, чтобы все эти запасы работали на инвестиции и были максимально использованы в газохимическом производстве. Кроме того, ключевым приоритетом остаётся использование газовых запасов в качестве источника газификации для населения России, это краеугольная задача министерства», – подчеркнул Павел Сорокин.

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