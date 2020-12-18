Подведены итоги открытых конкурсов «Здоровый университет» и «Будь здоров»

Source: Russia – Council of the Federation

Главная задача конкурсов — формирование системы мотивации к ведению здорового образа жизни у молодых людей, отметила Г. Карелова.

Подведены итоги конкурсов образовательных организаций высшего образования «Здоровый университет» и студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа жизни «Будь здоров».

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Конкурсы проводятся Советом Федерации пятый год совместно с российской Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки», Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики».

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что их главная задача — формирование системы мотивации к ведению здорового образа жизни у молодых людей. «Это особенно важно сегодня, в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Отрадно, что масштабы наших конкурсов растут. В нынешнем году в них приняло участие 90 образовательных организаций высшего образования и более 100 научных работ и проектов», — сказала вице-спикер СФ.

Галина Карелова обратила внимание на расширение географии конкурсов, которая охватывает всю страну. «В этом году к нам присоединилась молодежь из городов Волгоград, Махачкала, Санкт-Петербург, Курск, Москва и Череповец. Это подтверждает, что молодые люди все больше заинтересованы в формировании культуры безопасного образа жизни и пропаганде здорового образа жизни».

В 2020 году победителями признаны 12 вузов в 3 номинациях и 11 научно-практических студенческих работ в 2 номинациях. Среди студенческих работ победителями стали проекты по актуальным темам: укрепление иммунитета, создание студенческого спортивного клуба, формула здорового образа жизни и другие.

Заместитель Председателя СФ поблагодарила всех организаторов и участников конкурса за неравнодушное отношение и эффективную работу в просветительской работе по утверждению у молодежи активной позиции и вовлечению в общественную жизнь страны.

Информационную и экспертную поддержку работ победителей окажут партнер Конкурса – проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» и Совет по региональному здравоохранению при Совете Федерации. Поддержка проектов позволит привлечь дополнительное внимание широкой общественности к здоровому образу жизни, а также будет способствовать тиражированию лучших практик и инициатив.

Участников конкурсов также поздравили председатель Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки», губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, КувшинниковОлег АлександровичГубернатор Вологодской области ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

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