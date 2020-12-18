Председатели Совета Федерации и Парламента Финляндии обменялись посланиями

Source: Russia – Council of the Federation

Поздравления направлены в связи с 100-летием установления дипломатических отношений между государствами.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председатель Парламента Финляндии Ану Вехвиляйнен обменялись посланиями в связи с 100-летием установления дипломатических отношений между странами.

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«Вековая история российско-финляндских отношений наглядно показала, что принципы дружбы и добрососедства отвечают национальным интересам», — подчеркнула Председатель СФ.

Валентина Матвиенко добавила, что весомую роль в выстраивании долгосрочного сотрудничества между Россией и Финляндией играют парламентарии.

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