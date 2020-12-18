Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Главкосмос#НПО Лавочкина#Орбитальные группировки#OneWeb#Восточный18.12.2020 20:15

Спутники OneWeb успешно выведены на целевую орбиту

Сегодня, 18 декабря 2020 года, в 15:26 по московскому времени состоялся шестой пуск с космодрома Восточный. Со стартового комплекса «Союз» выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой системы связи OneWeb. Спустя 561,2 секунды головная часть в штатном режиме отделилась от третьей ступени носителя.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока прошло штатно в соответствии с циклограммой полёта. В общей сложности в ходе миссии в течение почти 4 часов после старта было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее с целью доставки разгонного блока на орбиту «увода») и восемь включений двигательной установки СОЗ, необходимых для безопасного отделения и расхождения аппаратов OneWeb. Все 36 спутников успешно выведены на целевые орбиты. Данный пуск стал четвёртым в рамках пусковой кампании OneWeb.

Российские средства выведения — ракета-носитель «Союз-2.1б» (производитель — Ракетно-космический центр «Прогресс», г. Самара) и разгонный блок «Фрегат» (производитель — Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, входят в периметр Госкорпорации «Роскосмос») — отработали в штатном режиме. Запуск новой партии спутников OneWeb осуществлен в рамках контракта Главкосмоса (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с французской компанией Arianespace в тесной кооперации с другими предприятиями Роскосмоса — РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина и Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

«Зарубежные партнеры Главкосмоса подтвердили выполнение нашей компанией своих контрактных обязательств, все аппараты выведены на целевые орбиты», — отметил генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов. Он напомнил, что сегодняшний запуск спутников OneWeb стал первым полностью коммерческим запуском в истории космодрома Восточный. «Мы удовлетворены состоявшимся запуском и рассчитываем на дальнейшее успешное развитие коммерческого сегмента запусков с Восточного», — подчеркнул Лоскутов.

Разгонный блок «Фрегат» (разработки и производства НПО Лавочкина) обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность и практически идеальная точность выведения дают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества над мировыми аналогами.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. После сегодняшнего запуска группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 110 космических аппарата, компанией планируется запуск сотен других.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с Гвианского космического центра с использованием ракеты-носителя «Союз-СТ» и разгонного блока «Фрегат». Еще по 34 спутника были выведены на орбиту 7 февраля и 22 марта 2020 года с космодрома Байконур с использованием ракет-носителей «Союз-2.1б» и разгонных блоков «Фрегат».

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