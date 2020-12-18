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#Роскосмос#Главное#Молодые профессионалы18.12.2020 08:26

Стартовал XIV Международный конгресс «Молодые профессионалы»

В рамках XIV Международного конгресса «Молодые профессионалы» 17 декабря 2020 года в дистанционно-очном формате состоялась пленарная сессия «Стратегия развития среднего профобразования до 2030 года».

В сессии в качестве спикеров приняли участие Первый заместитель Министерства просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, директор Центра инициатив направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Жанна Кадылева, руководитель отдела подготовки кадров Группы компаний «Р‑Фарм Екатерина Репкина, а также руководитель Департамента по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), специальный советник Генерального секретаря ОЭСР по вопросам политики в области образования Андреас Шляйхер.

Спикеры обсудили стратегии развития среднего и дополнительного профессионального образования на ближайшие 10 лет, а также поделились своими мнениями о перспективах модернизации профессионального образования в соответствии с современными требованиями к квалификации персонала. На связь участниками Пленарной сессии вышли представители 19 колледжей из разных регионов России — руководители образовательных организаций и студенты, которые рассказали о специальностях, которые существуют на базах их учреждений.

Международный конгресс «Молодые профессионалы» продлится до 18 декабря 2020 года в дистанционно-очном формате. Ранее мероприятие носило название «Global Education — Образовании без границ». В этом году событие вышло на новый уровень.

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