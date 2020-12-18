Стартует федеральный конкурс спортивных проектов «Ты в игре!»

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» запускают конкурс спортивных проектов «Ты в игре!».

В конкурсе могут принять участие стартапы, которые стремятся вовлечь в занятия массовым спортом максимально широкую аудиторию.

Цель конкурса – выявление и поддержка креативных бизнес-идей, направленных на популяризацию спорта. Согласно условиям, представленный на конкурс стартап должен быть уже действующим, а также демонстрировать потенциал роста.

Победитель получит 1 млн рублей на развитие проекта. Всего в рамках конкурса финансовую поддержку получат 10 проектов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте https://tyvigre.ru до 15 февраля 2021 года. Итоги будут подведены в апреле 2012 года.

Проект продлится три месяца, в течение которых на базе конкурса будет работать акселератор. Эксперты проведут для участников конкурса серию образовательных мероприятий и помогут снять основные барьеры на пути к успешной реализации креативных идей в области продвижения массового спорта.

Отбор конкурсантов и победителя будет проводить Экспертный совет, в который вошли ведущие управленцы российского спорта, создатели успешных стартапов и действующие спортсмены. Среди них – сооснователи международных соревнований по триатлону IRONSTAR Владимир Волошин и Максим Журило, председатель совета директоров ФК «Зенит» Елена Ильюхина, известный марафонец и владелец сервиса онлайн-тренировок S10.run Юрий Строфилов, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Василий Конов, «звёзды» российского спорта Анастасия Давыдова, Светлана Журова и Ирина Слуцкая.

«Число россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, с каждым годом увеличивается. И среди них немало тех, кто создаёт и развивает свои спортивные проекты, вовлекая в здоровый образ жизни окружающих людей. Мы поддерживаем тех, кто популяризирует физическую активность, кто делает спорт нормой жизни. Уверен, что участие в этом проекте создаст для энтузиастов спорта дополнительные возможности самореализации», – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«“Ты в игре!” – большой федеральный проект. Совместно с ведущими экспертами мы разработали механику поддержки бизнес-энтузиастов в массовом спорте. Проект представит лучшим участникам главное конкурентное преимущество – знания и опыт лидеров индустрии», – пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Пресс-служба Минспорта России

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