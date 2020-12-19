Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#ПО Полет#Главное#Ангара#Дмитрий Рогозин#Алексей Варочко19.12.2020 15:25

Дмитрий Рогозин посетил омский ПО «Полёт»

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 19 декабря 2020 года посетил с рабочим визитом филиал ГКНПЦ имени М.В. Хруничева — производственное объединение «Полет» (г. Омск, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). В ходе осмотра предприятия Дмитрия Рогозина сопровождали первый заместитель председателя Правительства Омской области Валерий Бойко, генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко, руководитель филиала Центра Хруничева — директор ПО «Полет» Виктор Шулико и др.

В частности, делегация осмотрела стройплощадку в рамках реконструкции и технического перевооружения второго этапа ПО «Полёт», ход реконструкции внешних коммуникаций производственных и вспомогательных площадей, где будет сосредоточено технологическое оборудование для серийного производства ракет-носителей семейства «Ангара».

В цехе окончательной сборки ракет-носителей делегация осмотрела ракетные блоки третьей лётной ракеты тяжёлого класса «Ангара-А5», составные части ракетных блоков четвёртой «Ангары-А5» и ракеты-носителя «Ангара-1.2», а также контрольно-испытательную станцию для ракеты «Ангара-1.2», участок пневмоиспытаний блока «О», участок пневмоиспытаний отсека хвостового снаряженного, а также участок пневмоиспытаний ракетных блоков.

В цехе изготовления баков были осмотрены малая чистовая зона, сварочные и сборочные участки. Особое внимание было уделено строительству двух силовых фундаментов под установку новых станков, которые позволят вести обработку крупногабаритных деталей для ракет-носителей «Ангара-А5», сделав эту работу производительней.

В ходе визита Дмитрий Рогозин также встретился с коллективом предприятия. Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» поздравил работников с состоявшимся 14 декабря 2020 года успешным пуском ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, подвел итоги уходящего года и обсудил перспективы развития омского филиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

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