Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Космодромы#Восточный#OneWeb19.12.2020 13:52

Запуск 36 спутников OneWeb с Восточного прошел под контролем РКС

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на объектах наземного автоматического комплекса управления космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения осуществляли информационное обеспечение пуска с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими космическими аппаратами OneWeb, который состоялся 18 декабря 2020 года в 15:26 по московскому времени. Комплекс средств измерений, сбора и обработки информации (КСИСО) космодрома Восточный, созданный холдингом РКС, проводил сбор и обработку телеметрической информации о состоянии ракеты-носителя и разгонного блока на протяжении всего полета.

Для обеспечения пуска были задействованы Центр анализа информации, расположенный в РКС, и технические средства КСИСО, расположенные по трассе полета ракеты-носителя, в том числе мобильные измерительные пункты сухопутного и морского базирования.

Холдинг РКС завершил ввод в эксплуатацию и отладку всех систем и аппаратуры Восточного командно-измерительного пункта (ВКИП) на космодроме Восточный в 2017 году. Впервые Восточный командно-измерительный пункт продемонстрировал свои возможности 17 июня 2015 года при проведении сеанса связи с Международной космической станцией и 28 апреля 2016 года при информационном обеспечении первого пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а». Сегодня Комплекс средств измерений, сбора и обработки информации космодрома Восточный успешно обеспечивает все пуски с нового российского космодрома. Создание ВКИП позволило России обеспечивать полет и стыковку с Международной космической станцией космических кораблей по новой «укороченной» двухвитковой схеме.

Строительство ВКИП велось с 2012 по 2016 год. Он является одним из самых современных командно-измерительных пунктов Наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами России и решает задачи управления космическими аппаратами, получения информации со спутников дистанционного зондирования Земли и информационного обеспечения пусков ракет-носителей с космодрома. Он самый компактный из них, для его эксплуатации требуется меньше ресурсов, а его возможности выше, чем у других российских командно-измерительных пунктов.

ВКИП позволяет управлять космическими аппаратами отечественной орбитальной группировки, российским сегментом Международной космической станции, транспортными пилотируемыми и грузовыми кораблями, а также получать c них телеметрическую информацию. На ВКИП постоянно функционирует региональный центр дистанционного зондирования Земли.

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