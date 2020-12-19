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#НПО Энергомаш#Главное#Союз-5#РД-171МВ19.12.2020 10:26

Первые огневые испытания РД-171МВ прошли успешно

В пятницу, 18 декабря 2020 года, в научно-испытательном комплексе Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проведены первые огневые испытания жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Испытания прошли в штатном режиме.

Успешные испытания стали очередным этапом в создании новейшего ракетного двигателя для перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Как подчеркнул генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов, огневое испытание в первую очередь показывает качество и обоснованность решений, которые были реализованы в создании двигателя.

«На этих испытаниях мы подтвердили технические параметры, которые выдавались нашими заказчиками при проектировании двигателя и, разумеется, в испытаниях подтверждается качество изделия, с той технологией, которая применялась», — отметил Игорь Арбузов.

Главный конструктор НПО Энергомаш Петр Левочкин отметил, что при создании РД-171МВ был освоен выпуск конструкторской документации в цифровом формате, что существенно сократило срок разработки технологической документации и процесса изготовления самого двигателя.

«Огневое испытание — это прежде всего проверка правильности конструкции, технологии и завершение сборки. Но кроме всего прочего оно несёт главную функцию: проводя огневое испытание мы учим двигатель работать», — сказал главный конструктор предприятия.

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