Поздравление с Днём работника органов безопасности

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства возложил цветы к монументу, возведённому к 100-летию Службы внешней разведки России, и поздравил сотрудников и ветеранов российских спецслужб с профессиональным праздником.

* * *

В.Путин: Уважаемые товарищи, коллеги! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с праздником – Днём работника органов безопасности.

Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы. И для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни.

Сегодня праздник сотрудников всех государственных органов и спецслужб, работающих в сфере обеспечения безопасности государства. Но мы собрались с вами именно здесь, в штаб-квартире Службы внешней разведки, потому что сегодня она отмечает свой юбилей – 100-летие образования. Хочу сердечно поздравить с этим замечательным юбилеем всех, кто работал и продолжает работать в этой важной, важнейшей для государства сфере деятельности. И хочу поздравить тех, кто совсем недавно выбрал для себя эту судьбу, связанную подчас и с немалым риском.

Продолжив традиции своих предшественников, служивших еще дореволюционной России, а за прошедший век разведчики внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности государства, самоотверженно выполняли сложнейшие задачи, результаты которых порой оказывали влияние на ход всей нашей, да пожалуй подчас и мировой истории.

Рассчитываю, что и впредь Служба внешней разведки будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России. Повышать качество своих аналитических материалов.

В одном боевом строю с сотрудниками СВР представители всех российских органов безопасности. И в этот праздничный день хочу передать им самые тёплые пожелания.

Мы по праву гордимся славными страницами истории ваших ведомств. В год 75-летия Великой Победы склоняем головы перед памятью всех, кто поднимал бойцов в атаку. В частях, сформированных из сотрудников органов безопасности, в самом пекле сражался на передовой, защищая Москву, Ленинград, Сталинград, сражаясь под Курском, на других важнейших направлениях Великой Отечественной войны, создавал партизанские отряды и выполнял ответственные задания в тылу, ликвидировал шпионов, предателей и диверсантов.

Наша общая задача – противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе, замолчать или исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, в целом в обеспечении национальной безопасности, национальных интересов нашей страны.

Да, мы помним и конечно никогда не забудем трагических страниц ХХ века, никогда не забудем об уроках прошлого, о преступлениях и репрессиях против собственного народа. Но безусловно и то, что эффективная работа органов безопасности, подчинённая закону и национальным интересам, всегда была и всегда будет исключительно значима для России. Это одна из важнейших гарантий суверенного, демократического, самостоятельного развития нашего многонационального общества. Его устойчивости перед любыми вызовами.

Среди таких вызовов – международный терроризм. К нему у нас, у нашего народа свои, особые счёты. Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым страна наша столкнулась в самый сложный период своей истории.

Сегодня у нас создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом. Ещё относительно недавно, я уже не говорю про середину 90-х или про начало 2000-х годов, но еще в 2010 году в России было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности. В 2015 году – их было уже 36. А за 11 с половиной месяцев текущего года – два. За этой статистикой огромная, повседневная, опасная и тяжёлая работа, её новое качество.

Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно. Также необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чем здесь говорил. И высоко оцениваю проведённые сложные, профессиональные операции.

Самое серьёзное внимание нужно уделить информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией, преступлениями в сфере экономики. И, конечно, надо добиваться более эффективной защиты государственной границы. Тем более, учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей.

Сотрудникам Федеральной службы охраны и дальше следует надёжно обеспечивать безопасность охраняемых государственных объектов и значимых мероприятий, а Главному управлению специальных программ – решать широкий круг задач по повышению устойчивости работы ключевых государственных органов и систем связи в любой, даже самой сложной обстановке.

Уважаемые друзья!

Хочу ещё раз поблагодарить вас за службу Родине. Твёрдо знаю, в ваших рядах служат надёжные, мужественные люди.

Желаю вам успехов и крепкого здоровья. Самые добрые пожелания – вашим родным и близким.

С праздником! И, конечно, с наступающим, новым – 2021 годом!

Всего вам доброго. Спасибо.

MIL OSI