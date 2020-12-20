Source: Russia Federal Space

Роскосмос. Работы по поиску отработанных ступеней ракеты «Союз-2.1б» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Восточный

20.12.2020 10:15

Работы по поиску отработанных ступеней ракеты «Союз-2.1б»

Специалисты Управления районов падения Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в рамках пусковой кампании «Союз-2.1б/OneWeb» обнаружили в Зейском районе в районе падения два отработанных блока первой ступени ракеты-носителя. Все фрагменты обнаружены в пределах границы выделенного района падения.

В районе падения второй ступени в Кобяйском улусе Республики Саха также обнаружена упавшая вторая ступень носителя. Во всех районах поисковые работы ведутся на вертолетах Ми-8. В местах обнаружения фрагментов и мониторинговых точках выполняется отбор проб снега. Одновременно проведены замеры гамма-излучения. По результатам экспресс-тестов аномальных отклонений не зафиксировано. По завершении поисковых работ все обнаруженные фрагменты будут вывезены из районов падения и доставлены на космодром Восточный. В связи с удаленностью районов падения и большим объемом работ транспортировка фрагментов на космодром будет осуществляться уже в 2021 году.

К работам по поиску и эвакуации фрагментов штатно отработавших ступеней ракеты-носителя поисковые группы ЦЭНКИ приступили сразу после проведённого пуска. Для поиска фрагментов отделяющихся частей носителя при пусках с Восточного используется новейший опытный образец комплекса технических средств эксплуатации районов падения. В состав модернизированного комплекса входят две радиолокационные станции сантиметрового и дециметрового диапазона волн, комплекс беспилотных летательных аппаратов, автономные полевые лагеря, а также средства спутниковой связи и передачи данных, позволяющие значительно ускорить и усовершенствовать процесс поиска отделяющихся частей ракеты-носителя.

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