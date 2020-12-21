Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в очередном заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Сельское хозяйство».

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Мероприятие прошло под председательством губернатора Алтайского края Виктора Томенко ТоменкоВиктор ПетровичГубернатор Алтайского края при участии заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Елены Фастовой.

Члены рабочей группы заслушали доклады о ходе выполнения перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 26 декабря 2019 г.

Сергей Белоусов отметил большую работу, которая была проведена Министерством сельского хозяйства РФ и другими ответственными ведомствами. Он обратил внимание на высокую степень реализации поручений в части подготовки проектов нормативно-правовых актов и государственной программы по эффективному вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитию мелиоративного комплекса Российской Федерации. Парламентарий также назвал значимым создание научного центра изучения проблем сельских территорий и сельскохозяйственных кластеров.

Важно проложить работу по дополнительной финансовой поддержке Государственной программы комплексного развития сельских территорий

Вместе с тем, считает сенатор, важно проложить работу по дополнительной финансовой поддержке Государственной программы комплексного развития сельских территорий. «Недостаточное финансирование мероприятий Госпрограммы как на текущий год, так и на следующий, вызывает озабоченность, ставит под угрозу исполнение целевых показателей этого стратегически важного документа и, как следствие, развитие сельских территорий»,- подчеркнул он

Как подчеркнул Сергей Белоусов, в текущих социально-экономических условиях необходимо сосредоточиться на поручениях Президента России в области увеличения доходов населения, экспортной ориентации и активного импортозамещения, определив перспективы работы на ближайшее будущее.

«Говоря об экспортном направлении, мы очень рассчитываем на развитие сектора органической продукции и линейку улучшенных «зеленых продуктов». Соответствующий законопроект уже разработан Минсельхозом России и в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — отметил сенатор.

По его словам, в этом вопросе государство делает ставку на внедрение повышенных стандартов качества при производстве продуктов питания. «Такой подход обеспечит отечественным сельхозтоваропроизводителям имиджевые преимущества, а российской продукции — доверие потребителей и конкурентоспособность при поставках на внешние рынки», — уверен Сергей Белоусов.

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