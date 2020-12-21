Встреча по случаю подписания меморандума между НИЦЭМ имени Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и «Р-Фарм»

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день! Я рад вас всех видеть.

Рад приветствовать вас и поздравить с важным, значимым событием – подписанием меморандума о сотрудничестве.

Я абсолютно убеждён в том, что такой настрой на партнёрство сегодня может служить хорошим, убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели – для защиты жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете в целом. Я знаете, что хотел бы сказать. Вы, наверное, наблюдали за этим. Мы с коллегами в рамках «двадцатки», саммита лидеров двадцати ведущих экономик мира, как раз об этом много-много говорили. И практически все выступающие, я хочу это подчеркнуть, сошлись во мнении о том, что нужно объединять усилия для борьбы с коронавирусом. Это есть на самом деле и в нашем заключительном документе. В этом смысле вы делаете сегодня как раз то, что рекомендовано «двадцаткой» и то, с чем неоднократно обращалась и Организация Объединенных Наций к специалистам всего мира – объединять усилия. Важно использовать все возможности международной кооперации для того, чтобы максимально приблизить тот момент, когда опасная инфекция будет наконец побеждена. И мне очень приятно, что российские специалисты, подтверждая свой высокий профессиональный, научный уровень уже внесли заметный вклад в эту общую задачу – создали три безопасные, эффективные вакцины, способные с высокой гарантией предотвращать болезнь, а в некоторых случаях серьёзно облегчить её течение.

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Самой первой в этом ряду стала вакцина, разработанная научными сотрудниками центра Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Здесь я тоже вижу всех участников этого процесса. На её основе в России уже развёрнута масштабная вакцинация.

Мы знаем, что вакцины активно разрабатываются и в других странах мира. Одна из таких вакцин создана и компанией «АстраЗенека» с Оксфордским университетом, насколько мне известно. Я от души приветствую господина Паскаля Сорио.

В развитие этих достижений российские учёные и наши зарубежные коллеги приняли решение, в основе которого лежат принцип открытого научного, профессионального партнёрства, для которого, безусловно, нет и не может быть никаких границ. Особенно в условиях сегодняшнего дня.

Вы объявили буквально на днях о начале клинических исследований по оценке безопасности и эффективности комбинированного применения двух вакцин, а именно вакцины, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом и российской вакцины «Спутник V» НИИ Гамалеи.

Знаю, что коллеги и в России, и представители «АстраЗенека» считают такую совместную программу важнейшим шагом в поиске наиболее эффективных решений для борьбы с ковидной инфекцией. Подобная кооперация способна дать мощную отдачу, синергию как для повышения эффективности, надёжности самой вакцинации, самой вакцины, так и для её большей доступности за счёт внедрения различных схем вакцинации, а также организации современного производства и логистики, использования самых передовых промышленных мощностей в России и в других странах мира.

Сегодня мне приятно отметить, что именно российские учёные, наши инвестиционные структуры и представители компании-партнера «АстраЗенека» на практике выполняют рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Вы сегодня делаете то, что реально уже многократно повторяли представители ВОЗ – Всемирной организации здравоохранения. Они призывали и призывают до сих пор к объединению усилий. И вы, уважаемые коллеги и друзья, показываете пример лидерства в объединении международных усилий, тем самым приближая победу над этим опасным вирусом.

Мы искренне желаем всем коллегам, во всех странах мира успехов. Мы знаем, что процесс идет непросто. Понимаем, что приходится работать с максимальным напряжением, идти по сути непроторённой дорогой, для всех причем. Видим, проблемы, которые у коллег возникают. И тем более важно, осознавая нашу общую ответственность, действовать совместно. Понимать, что именно кооперация способна преумножить уже достигнутые результаты отдельных стран и компаний. И Россия, безусловно, готова к объединению таких усилий, к совместной работе, особенно в областях, которые направлены на сохранение жизни и здоровья человека. В этой связи отмечу, что компания «АстраЗенека» уже не первый год работает на российском рынке, успешно реализует ряд инвестиционных проектов, я знаю, что фабрику построили даже, вкладывает средства в совместные исследования и подготовку кадров. Уважаемый господин Сорио, мы всячески будем поддерживать такое настроение и со стороны вашей компании, и со стороны других партнеров, которые достаточно давно и активно причем в разных регионах Российской Федерации работают в фармацевтической сфере.

Уверен, что сотрудничество российских коллег и компании «АстраЗенека» позволит добиться прорыва не только в работе над вакцинами, но и над целой линейкой других, знаю, что ваша фирма работает как раз в этом направлении, жизненно необходимых препаратов.

В завершение хотел бы ещё раз поздравить вас с подписанием меморандума о сотрудничестве. И пожелать успехов в совместной, без всякого преувеличения, нужной и благородной работе.

Спасибо большое.

Стенограмма встречи будет опубликована позднее.

MIL OSI