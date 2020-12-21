Встреча с Дмитрием Ащепковым

Source: President of Russia – Kremlin

В Москву Дмитрий приехал вместе с родителями, 14-летним братом Денисом и 8-летней сестрой Софьей. Они уже успели побывать на ВДНХ, в столичном планетарии, зоопарке, парке «Патриот» и в Кремле.

С Владимиром Путиным Дима встретился на ГУМ-катке. Глава государства поинтересовался впечатлениями мальчика от города. Затем на лёд вышел вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион Валерий Каменский. Вместе они провели тренировку по хоккею, а потом сфотографировались на память.

5 декабря Президент принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Глава государства пообещал исполнить два желания, написанные на ёлочных украшениях – открытках: 10-летний Александр Калясников загадал обнять панду, а 9-летний Дмитрий Ащепков мечтал побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где работает Президент.

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