Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 декабря 2020, 14:30

Спорткомплекс открыт в г. Светогорске.

Строительство заняло менее года, работы выполнены на высоком уровне.

Девятый ФОК — в г. Тихвине — построен уже на 95%.

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приняли участие в торжественном открытии физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с катком в г. Светогорске (Ленинградская область). Церемония прошла в режиме видео-конференц-связи.

ФОК в г. Светогорске построен в рамках программы «Газпром — детям». Общая площадь комплекса — около 3,5 тыс. кв. м. Он включает поле с покрытием из искусственного льда размером 60 на 30 метров, помещения для переодевания, тренерские и другие технические и бытовые помещения. Комплекс предназначен для занятий хоккеем и фигурным катанием, а также для проведения массовых катаний. В нем смогут заниматься люди с ограниченными возможностями.

Почетным гостем мероприятия стал нападающий хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург) Богдан Якимов. Он провел учебную тренировку для юных спортсменов.

«Как надежный партнер Ленинградской области „Газпром“ реализует здесь социальные проекты. В первую очередь, это программа „Газпром — детям“. Мы построили в области 86 площадок и стадионов, семь физкультурно-оздоровительных комплексов.

Сегодня у нас радостное событие. В рамках программы „Газпром — детям“ мы открываем в Светогорске физкультурно-оздоровительный комплекс с катком. Теперь дети и подростки смогут здесь с помощью профессиональных тренеров заниматься такими замечательными видами спорта как хоккей и фигурное катание. А для кого-то, возможно, это будет путевка в большой спорт, к олимпийским высотам.

Хочу поблагодарить Администрацию области за деятельное участие в осуществлении проекта, инженеров и рабочих. Спорткомплекс построен менее чем за год. Работы выполнены качественно, на высоком уровне», — сказал Алексей Миллер.

Участники видеоконференции также ознакомились с ходом реализации проекта строительства ФОКа с бассейном и универсальным спортивным залом в г. Тихвине. Проект реализован на 95%, в ближайшее время планируется его ввод в эксплуатацию.

Справка

ФОК в г. Светогорске — восьмой физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинградской области, построенный по программе «Газпром — детям». Ранее были открыты комплексы в гг. Бокситогорск, Волхов, Выборг, Вырица, Кировск, Луга и Пикалево.

В настоящее время продолжается строительство еще двух ФОКов — в г. Тихвине (с бассейном и универсальным залом) и с. п. Первомайском (с катком, многофункциональный). Перспективные ФОКи — в г. Ивангороде (с катком) и в п. Усть-Луге (с бассейном и универсальным залом).

Управление информации ПАО «Газпром»

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