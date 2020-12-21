В. Полетаев в ходе рабочей поездки в Республику Алтай встретился с медицинскими работниками региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор побывал в госпитале города Горно-Алтайска.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион обсудил вопросы здравоохранения.

В частности, Владимир Полетаев побывал в ковидном госпитале, где встретился с руководителем учреждения Наталией Куртомашевой. Она рассказала о ходе лечения больных с коронавирусной инфекцией, работе медперсонала, принятых мерах для защиты медработников, которые находятся на передовой ежедневно.

В разговоре выяснилось, что в настоящее время госпиталь очень нуждается в промышленной стиральной машине и планшете для работы с электронными данными пациентов. Необходимая техника была закуплена и доставлена в госпиталь.

Владимир Полетаев поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд на благо жителей Республики Алтай и вручил им награды

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Владимир Полетаев

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Владимир Полетаев побывал в ковидном госпитале

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Владимир Полетаев поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд на благо жителей Республики Алтай и вручил им награды

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Парламентарий поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд на благо жителей Республики Алтай и вручил им награды. Почетной грамотой Председателя Совета Федерации и знаком за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в повышение качества медицинской помощи и охрану здоровья населения Республики Алтай награждена заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Кебезень Татьяна Бородина. Благодарностью Председателя Совета Федерации награждена заведующая поликлиническим отделением – врач-терапевт районной больницы села Майма Альбина Насынова. Благодарности Председателя Совета Федерации также удостоена заведующая стационарным отделением №3, врач-фтизиатр противотуберкулезного диспансера Валентина Тадинова.

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