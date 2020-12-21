Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы подвели итоги работы Комитета Совета Федерации по социальной политике в 2020 году.

Сенаторы приняли участие в онлайн пресс-конференции, в ходе которой были подведены итоги работы Комитета Совета Федерации по социальной политике в 2020 году.

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О деятельности парламентариев в период пандемии, изменениях в социальной политике и ключевых законодательных инициативах уходящего года, а также планах на 2021 год рассказали заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы первые заместители председателя Комитета СФ Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия и Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области а также заместители председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области и Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

Галина Карелова отметила, что 2020 год — продуктивный в части совершенствования социального законодательства в связи с принятыми конституционными поправками. «Принят целый блок социальных законов, среди которых законы о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, об упрощении назначения выплаты социальных пособий и льгот семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья».

Принят целый блок социальных законов, среди которых законы о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, об упрощении назначения выплаты социальных пособий и льгот семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья

Как подчеркнула вице-спикер СФ, в первом чтении принят закон о молодежной политике, который устанавливает правовой статус молодежи и формирование целостной государственной молодежной политики в России.

Галина Карелова обратила особое внимание, что в условиях новых вызовов были внесены изменения в законодательство, направленные на совершенствование лекарственного обеспечения граждан, повышение эффективности системы обязательного медицинского страхования.

Вице-спикер СФ также отметила, что в 2020 г. продолжилась последовательная, системная работа по переводу закупки лекарственных средств для лечения больных орфанными (редкими) заболеваниями на федеральное финансирование. По поручению Президента РФ Владимира Путина принят закон о повышении ставки НДФЛ. Полученные от такого изменения доходы будут направлены на финансирование лечения детей с редкими заболеваниями.

«Законодательство в этом году рассматривалось через призму пандемии. И, например, внесение изменений в Трудовой кодекс основывалось на конкретных примерах и случаях трудовых отношений», — отметила Инна Святенко.

Сенатор подчеркнула, что уже сейчас ситуация на рынке труда показывает востребованность дистанционных профессий. Вступающие в силу с 1 января 2021 года поправки позволят сотрудникам на временной и периодически удаленной работе сохранить гарантии на заработную плату и личное время, а работодателям — гарантировать выполнение работы, несмотря на удаленный формат.

Инна Святенко

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Галина Карелова

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Татьяна Кусайко

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Валерий Рязанский

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Инна Святенко

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Татьяна Кусайко

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Валерий Рязанский

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Александр Варфоломеев

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Также сенатор рассказала о том, что деятельность сенаторов по развитию внутреннего и въездного туризма позволит сделать все регионы туристически привлекательными, повысить доступность путешествий, открыть новые направления на карте нашей страны. «Комитет направил свои предложения в состав рабочей группы, а также предложения членов Экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации к концепции нового закона. Первое заседание рабочей группы планируется в январе 2021 года», — сообщила Инна Святенко.

Елена Бибикова отметила, что все социальные обязательства государства в 2020 г. были исполнены. Своевременно и в полном объеме были проиндексированы и выплачены пенсии, выплаты и пособия различного характера, в том числе и детские.

Также сенатор рассказала о переводе услуг в проактивный формат и упрощении процесса обращения граждан за реализацией своих прав. В 2020 году приняты упрощенный порядок продления выплат пособий для детей, назначения пенсии по старости, оформления и выплаты по больничным листам для граждан 65 и старше, установления и автоматического продления группы инвалидности, назначения пенсии по инвалидности; а также упрощена процедура получения технических средств реабилитации, в том числе без личного посещения.

Парламентарий обратила внимание на новую выплату на детей, рожденных в период с 18 декабря 2012 г. по 31 марта 2021 г. «В список получателей выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка входят родители, усыновители, опекуны и попечители. Выплата будет назначаться Пенсионным фондом и не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Граждане, получавшие социальные выплаты в мае-июле автоматически получат выплату в декабре на основании имеющихся документов. Гражданам, не получавшим летние выплаты, либо в случае рождения ребенка (детей) после 1 июля 2020года необходимо обратиться в ПФР с заявлением до 1 апреля 2021 года», — разъяснила Елена Бибикова.

В свою очередь Татьяна Кусайко рассказала о некоторых важных изменения в системе здравоохранения, над которыми работал Комитет. Она подчеркнула, что все новеллы направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи.

Особое внимание сенатор уделила принятому закону о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15 проц. для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год.

«Закон направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). Полученные средства от введения прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц будут направлены на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, а также на проведение высокотехнологичных операций», — пояснила Татьяна Кусайко.

Также парламентарий обозначила значимость принятых изменений в системе обязательного медицинского страхования. Она напомнила, что закон, вносящий изменения в систему ОМС, одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 г. «Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС) перейдут полномочия страховщиков в отношении медпомощи, которую оказывают в федеральных медицинских организациях. Фонд будет осуществлять расчеты за медуслуги и контролировать их качество, а также займется предъявлением претензий или иска за причинение вреда здоровью пациента», — рассказала Татьяна Кусайко. При этом нормативы оказания специализированной медпомощи и ее оплаты будет определять Правительство РФ, уточнила она.

Сенатор отметила, что в условиях пандемии возросла актуальность телемедицины. Законодатель рассказала о поправках, внесённых представителями Комитета к закону «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». «Поправки позволяют использовать цифровые технологии в оптимизации маршрутизации потоков пациентов, повышении эффективности системы лекарственного обеспечения населения, выявлении санитарных, экологических и иных причин различных заболеваний среди разных групп населения».

Татьяна Кусайко также проинформировала о законе, который наделяет родителей правом получения информации о здоровье несовершеннолетних детей до достижения ими возраста 18 лет. Она является автором этого документа. Сенатор выразила уверенность, что документ в первую очередь защищает интересы детей и позволяет полноценно реализовать права и обязанности родителей заботиться о здоровье ребёнка.

Валерий Рязанский обратил внимание на проект закона, запрещающий нецелевое распространение закиси азота. «9 декабря нижняя палаты приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу веселящего газа физическим лицам», — пояснил сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что у него нет сомнений, что закон в скором времени будет принят.

В ходе обсуждения Александр Варфоломеев сообщил о запланированном рассмотрении Государственной Думой во втором чтении проекта федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации».

«История подготовки и принятия закона о молодежной политике в нашей стране насчитывает 27 лет. В Конституцию РФ наконец была внесена принципиальная поправка, которая определила молодежную политику предметом ведения федеральных властей и субъектов. Это и позволило нам работать дальше», — рассказал Александр Варфоломеев.

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