Е. Борисов: Важно совершенствовать законодательство для развития малых форм хозяйствования на селе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на эту тему.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) в режиме видеоконференции провел «круглый стол» на тему «Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе».

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В мероприятии участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Авдеева, АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов государственной власти, финансовых структур, научного и экспертного сообществ.

Малые формы хозяйствования, сельские кооперативы – это важнейший институт развития малого и среднего предпринимательства на селе, который сегодня испытывает сложности

Егор Борисов подчеркнул, что обсуждаемая тема находится в центре внимания Комитета СФ. «Малые формы хозяйствования, сельские кооперативы – это важнейший институт развития малого и среднего предпринимательства на селе, который сегодня испытывает сложности. Поэтому совершенствование действующего законодательства в пользу кооператоров и фермеров является важным фактором».

Сенатор сообщил, что по информации Минсельхоза России на 1 января 2020 года в стране насчитывалось 182047 крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Количество малых форм хозяйствования и их объединений сократилось по сравнению с 2019 годом на 6 процентов.

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Егор Борисов

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Егор Борисов

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Егор Борисов отметил, что развитие малых форм хозяйствования и их объединений на селе является обязательным условием формирования здоровой конкурентной среды в агропромышленном комплексе, развития сельскохозяйственного производства и его оптимальной диверсификации, обеспечения доходов и занятости в сельской местности. Он напомнил, что с 2019 года Минсельхоз России реализует федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

«Следует отметить, что работа по совершенствованию законодательства, направленного на развитие малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса, идет постоянно, но малыми шагами, на наш взгляд, нет общей концепции, системности», — сказал Егор Борисов.

Сенатор сообщил, что в осеннюю сессию в Комитете СФ рассмотрены несколько законопроектов, два уже стали федеральными законами, один – на подходе. В них предусматривается снижение административной нагрузки для малых кредитных кооперативов в виде отмены обязательного соблюдения финансовых нормативов, касающихся соотношения размеров задолженности по сумме основного долга при привлечении или предоставлении кредитным кооперативом займов. Также закладываются механизмы, улучшающие кооперативное движение. В частности, речь идет о минимальном количестве граждан, учреждающих кооперативы, условиях вступления в ревизионные союзы, совершенствовании порядка создания исполнительных органов кооперативов. Готовится к принятию изменение в Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» предусматривающее отмену срока их перерегистрации.

Егор Борисов указал, что предстоит дальнейшая большая работа по совершенствованию законодательства в этой сфере. «В рамках подготовки нашего мероприятия к нам обратились более 70 регионов, они представили около 200 предложений по совершенствованию законодательства, устраняющих препятствие для развития малых форм хозяйствования в сфере АПК посредством поддержки кооперативного движения, урегулирования бюджетной, налоговой, кредитной, инвестиционной политики и материально-технического обеспечения. Эти предложения проработаны нами и из них мы выделили три основных направления выявленных проблем».

По его словам, первое направление — финансовое обеспечение субъектов малого предпринимательства, облегчение доступа к финансовым ресурсам и налоговым льготам, в том числе субсидиям, льготному кредитованию. Второе – вопросы сбыта продукции сельхозпроизводителей, развитие системы торговли сельскохозяйственной продукции, создание и поддержка сбытовой инфраструктуры, создание эффективного механизма государственных закупок и поставок продукции, повышение ее конкурентоспособности на внутреннем рынке. Третье направление — совершенствование законодательства в сфере земельных правоотношений для повышения доступности к земельным ресурсам, сказал Егор Борисов.

Ирина Рукавишникова затронула тему личных подсобных хозяйств, в частности, тех, владельцы которых занимаются животноводством. По ее словам, действующее законодательство не ограничивает количество поголовья крупного рогатого скота в таких хозяйствах. «Под вывеской личного подсобного хозяйства ведется «теневая» деятельность. Отсюда много проблем, связанных с неконтролируемым использованием выпасных территорий, с содержанием и проведением противоэпизоотических мероприятий». Сенатор предложила включить в закон о личном подсобном хозяйстве норму, предоставляющую регионам право устанавливать нормативы содержания сельскохозяйственных животных, либо дополнить статью этого закона еще одним признаком статуса личного подсобного хозяйства — максимальным количеством сельскохозяйственных животных. Она также обратила внимание на пчеловодческие хозяйства и регулирование сферы этой деятельности.

Пор итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом прозвучавших предложений.

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