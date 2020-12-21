Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#Felix Paul Studios#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦПК#ИМБП РАН21.12.2020 17:30

Исследователи космоса. Опыт МКС

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с канадской компанией «Felix Paul Studios» начали съемки самого масштабного в истории проекта в виртуальной реальности на борту Международной космической станции — «Исследователи космоса. Опыт МКС». Документальный сериал о космосе является совместным проектом мирового лидера в создании документального контента в виртуальной реальности и призера премии Эмми канадской компании Felix & Paul Studios и глобальной медийной компании TIME в сотрудничестве с Госкорпорацией «Роскосмос», NASA, Канадским космическим агентством и другими космическими агентствами. Роскосмос является эксклюзивным партнером данного проекта.

С древних времен человека манил космос и в XX веке усилиями 16 стран начала работу Международная космическая станция — великое творение человечества и символ международного партнерства. За 22-летнюю историю МКС в международном «космическом доме» побывали 241 человек. Технология виртуальной реальности за счет обеспечения эффекта присутствия позволяет сотням миллионам людей на планете побывать в космосе, не выходя из дома, поучаствовать в научных экспериментах, ощутить эффект невесомости и восхититься красотой нашей планеты из окна иллюминатора.

«Госкорпорации „Роскосмос“ интересно и важно принимать участие в масштабном VR-проекте „Исследователи Космоса“ об освоении космоса человеком, объединяющем мировые космические агентства, — отмечает исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко. — История МКС доказала, что именно благодаря международному сотрудничеству становится возможным осуществление наиболее глобальных и амбициозных проектов по освоению космоса, важных для будущего всего человечества».

В создании фильма принимают участие командир длительной экспедиции МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков и бортинженер МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков. Во время съемок в российском сегменте МКС космонавты расскажут о жизни на МКС, проведут научные космические эксперименты, поделятся своими мыслями о будущем орбитальных полетов. Съемки проводятся при помощи уникальной, созданной специально для проекта камерой с возможностью съемок в космосе в формате «360 градусов». Во время съемок первого и второго эпизодов космонавты рассказали о важности физических тренировок в невесомости и провели эксперимент «Профилактика» на беговой дорожке, эксперимент «Пилот-Т» и тренировку на велотренажере в служебном модуле «Звезда».

В подготовке съемок принимают участие специалисты Госкорпорации «Роскосмос», Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва, ЦНИИмаш, Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») и Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Результатом съемок станет международный документальный сериал «Исследователи космоса. Опыт МКС» с участием космонавтов и астронавтов, который увидят жители всего мира. Кроме того, будет подготовлена версия фильма на русском языке для использования в образовательных программах Госкорпорации «Роскосмос».

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