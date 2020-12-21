Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6521.12.2020 08:43

Космонавты Роскосмоса вернулись с тренировок из Хьюстона

Путь от Земли до Международной космической станции у космонавтов в настоящее время занимает около трех часов (рекорд у экипажа МКС-64 — 3 часа 3 минуты от запуска до стыковки). Прежде чем преодолеть заветные 400 км до МКС, покорители космических просторов должны заранее изучить все сегменты станции, в которых ближайшие полгода им придется работать.

В воскресенье, 20 декабря 2020 года, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, Сергей Корсаков, Антон Шкаплеров и Дмитрий Петелин вернулись из США. Почти полтора месяца они провели в Хьюстоне, где на базе Космического центра имени Линдона Джонсона знакомились с устройством модулей американского сегмента МКС. Космонавты Роскосмоса занимались вопросами, связанными с их функционированием, отрабатывали действия экипажа при возникновении аварийной ситуации и выполняли другие задачи.

Для Олега Новицкого, Антона Шкаплерова и Петра Дуброва это не первый визит в Space City (так называют Хьюстон), а их коллеги Сергей Корсаков и Дмитрий Петелин на базе американского центра еще не тренировались. Из-за пандемии коронавируса прерывать подготовку не пришлось, но занятия были организованы в строгом соответствии с необходимыми санитарными требованиями. В командировке в Хьюстоне бывают все российские космонавты, готовящиеся к полету, потому что наряду с российским сегментом МКС американский — один из основных. В этом году за несколько месяцев до своего старта здесь же отрабатывали навыки участники 64-й экспедиции Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Именно их сменит на борту МКС экипаж Олега Новицкого.

Обычно пребывание россиян в Космическом центре имени Линдона Джонсона традиционно завершается т.н. церемонией разрезания торта (cake-cutting ceremony). Лакомство украшают эмблемой экипажа. Всю команду центра, которая помогала российским космонавтам готовиться к полету, приглашают на это мероприятие и благодарят за работу. В этот раз вместо торта на внешнюю поверхность тренажёра американского сегмента МКС повесили рамку с эмблемой экспедиции, тем самым ознаменовав окончание сессии.

После визита в США отдыхать членам экипажа МКС-65 не придется. Тренировки станут более интенсивными, но уже на базе Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Примечательно, что космонавты впервые за историю подготовки экипажей вернулись из США на самолете Центра Ту 204-300 «Сергей Королёв», который выполнил трансатлантический перелет под управлением высококлассных пилотов объединенного авиационного отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина».

Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с экипажем 65-й длительной экспедиции запланирован на апрель 2021 года с космодрома Байконур.

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