К. Косачев принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Республику с рабочей поездкой и принял участие в ряде мероприятий.

Председатель Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в совместном заседании правительства Республики Марий Эл с Государственным Собранием Республики Марий Эл, на котором глава региона Александр Евстифеев представил доклад о результатах работы регионального правительства за 2020 год.

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Главой Республики Марий Эл были подведены итоги по ключевым отраслям экономики и социальной сферы, отмечена работа по реализации инициированных Президентом России национальных проектов и утвержденных в этой связи пятидесяти трех региональных проектов.

В рамках рабочей поездки Константин Косачев принял участие в совещании под председательством первого заместителя Председателя правительства Республики Марий Эл Михаила Васютина по вопросу передачи Главного дома Усадьбы Шереметевых в федеральную собственность.

Константин Косачев вручил памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество» детям, совершившим отважные поступки и спасшим человеческие жизни на территории Республики Марий Эл.

Константин Косачев посетил Республику с рабочей поездкой и принял участие в ряде мероприятий

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Константин Косачев посетил Республику с рабочей поездкой и принял участие в ряде мероприятий

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Константин Косачев посетил Республику с рабочей поездкой и принял участие в ряде мероприятий

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Константин Косачев посетил Республику с рабочей поездкой и принял участие в ряде мероприятий

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Константин Косачев посетил Республику с рабочей поездкой и принял участие в ряде мероприятий

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Константин Косачев посетил Республику с рабочей поездкой и принял участие в ряде мероприятий

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Парламентарий отметил, что рад выполнить поручение Председателя Совета Федерации и лично вручить награды детям-героям, а также подарить памятные издания «Первозданная Россия».

Также сенатор присоединился к участию в благотворительной новогодней акции «Елка желаний». Он исполнил новогодние мечты трех ребят из Моркинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и передал для них подарки.

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