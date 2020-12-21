М. Ахмадов: Материальные меры поддержки семей с детьми особенно важны для наименее социально защищенных слоев населения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал порядок осуществления «новогодних» выплат на детей до семи лет.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики прокомментировал решение Президента РФ о «новогодних» выплатах семьям с детьми до семи лет.

«Еще с начала пандемии коронавируса российские власти объявили целый список мер помощи населению. И такая поддержка продолжается: накануне Президент Российской Федерации подписал Указ, в соответствии с которым семьи, где есть дети до семи лет, к Новому году получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Если семья уже получала выплаты на детей в этом году, то новое заявление на выплату подавать не требуется: она будет произведена автоматически. Такое пособие не подлежит налогообложению и не влияет на назначение других мер социальной поддержки. Его получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет», — напомнил сенатор.

Семьи, где есть дети до семи лет, к Новому году получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка

По его словам, заявительный порядок предусмотрен только в двух случаях: если ранее родители, опекуны или усыновители не обращались ни за одной из выплат, либо если у родителей, которые уже получали выплаты, был закрыт или изменен банковский счет.

«Материальные меры поддержки особенно важны для наименее социально защищенных слоев населения, призваны улучшить финансовое положение семей с детьми в России и синхронизированы с вектором демографической политики Российской Федерации», — отметил Мохмад Ахмадов.

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