О. Мельниченко выступил на заседании Законодательного Собрания Пензенской области с отчетом о своей работе в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинформировал также о перспективах работы Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в будущем году.

В 2021 году Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера продолжит работу по реализации задач, поставленных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию.

Об этом заявил председатель Комитета СФ представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области выступая на заседании Законодательного Собрания региона с отчетом о своей работе за 2020 г.

Среди перспективных направлений деятельности Комитета СФ сенатор назвал реализацию новых задач органов местного самоуправления в рамках единой системы публичной власти в связи с принятыми изменениями в Конституцию РФ, новых решений законодательного и практического характера, позволяющих ускорить процесс жилищного обеспечения инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Будет уделено внимание особенностям жилищного строительства в Арктической зоне РФ и возможным мерам, направленным на его развитие, актуальным вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Кроме этого, по его словам, будет уделено внимание особенностям жилищного строительства в Арктической зоне РФ и возможным мерам, направленным на его развитие, актуальным вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», развитию интересов РФ и решению вопросов в Арктической зоне и на Дальнем Востоке и другим вопросам.

Сенатор проинформировал, что в соответствии с вопросами ведения, за отчетный период Комитетом СФ было рассмотрено 2 федеральных конституционных и 82 федеральных закона.

В рамках реализации права законодательной инициативы Олег Мельниченко в этом году участвовал в подготовке 10 законодательных инициатив, 3 из которых уже стали федеральными законами и подписаны Президентом РФ.

По словам парламентария, результатом указанной работы в области местного самоуправления стали следующие федеральные законы. В частности, закон, предусматривающий на федеральном уровне правовые гарантии непосредственного участия граждан в определении направлений расходования средств местных бюджетов, что дало толчок увеличению существующих практик инициативного бюджетирования и повышению степени вовлеченности жителей муниципальных образований в решение вопросов местного значения.

Кроме этого документ, устанавливающий правовые основы инициативного бюджетирования, в том числе обеспечение прозрачности финансирования инициативных проектов и целевого характера инициативных платежей, вносимых заинтересованными лицами.

В области градостроительной политики сенатор отметил Федеральный закон «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о продлении «дачной амнистии»), который устанавливает упрощенный порядок оформления гражданами своих прав на индивидуальные жилые и садовые дома. Действие амнистии продлено до 1 марта 2026 г.

Также в упрощенном порядке можно будет зарегистрировать индивидуальные жилые дома, построенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов. «Принятый Федеральный закон положительно скажется на динамике индивидуального жилищного строительства и позволит гражданам реализовать свое право на законное владение загородной недвижимостью», — считает парламентарий.

Одной из наиболее важных новаций Олег Мельниченко назвал законопроект о комплексном развитии территорий, находящийся на рассмотрении в Государственной Думе. «Принятие закона позволит решить проблему переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и будет способствовать формированию комфортной среды для проживания в российских регионах. Это поможет гражданам улучшить свои жилищные условия и переехать в новое, отвечающее современным требованиям жилье», — отметил сенатор.

Олег Мельниченко проинформировал, что Комитет СФ провел за отчетный период более 100 мероприятий. В рамках реализации Посланий Президента России Федеральному Собранию состоялись мероприятия по вопросам совершенствования законодательного обеспечения развития горнодобывающей промышленности Дальнего Востока и Байкальского региона, совершенствования государственной жилищной политики, решения проблем строительной отрасли после перехода на использование счетов эскроу, патриотического воспитания граждан России, противодействия фальсификации исторического прошлого, защиты исторической правды.

Сенатор также отметил выездные мероприятия Комитета СФ в г. Петропавловске-Камчатском на тему «Развитие транспортно-логистического потенциала Камчатского края: Северный морской путь и авиаперевозки» и в г. Норильске по актуальным вопросам его социально-экономического развития.

В своем выступлении председатель Комитета СФ затронул работу по подготовке документов для подписания на VII Форуме регионов Беларуси и России. В рамках Пленарного заседания Форума было подписано 7 документов (соглашений) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах между органами исполнительной власти субъектов России и Правительством РБ

Важной частью работы сенатора является международная деятельность. В отчетный период парламентарий в составе делегации Российской Федерации неоднократно участвовал в работе и выступал на сессиях Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).

«Расцениваю как высокое доверие, порученное мне руководство международными миссиями наблюдения за ходом подготовки и проведением выборов Президента Республики Беларусь (7–10 августа) и Президента Республики Таджикистан (9–12 октября)», — сказал в выступлении Олег Мельниченко.

Сенатор поблагодарил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, БелозерцевИван АлександровичГубернатор Пензенской области председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина ЛидинВалерий КузьмичПредседатель Законодательного Собрания Пензенской области и всю региональную команду за плодотворное взаимодействие.

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