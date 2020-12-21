О. Цепкин принял участие во Всероссийской благотворительной новогодней акции «Елка желаний»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравил семилетнего мальчика из города Златоуста Челябинской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области в ходе работы в регионе принял участие во Всероссийской благотворительной новогодней акции «Елка желаний».

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Сенатор отметил, что в рамках мероприятия сенаторы Российской Федерации исполняют желания и поздравляют детей из регионов, которые они представляют. В Челябинской области акцию поддерживает губернатор Алексей Текслер.

Олег Цепкин поздравил с наступающим Новым годом семилетнего Матвея Жданова из г. Златоуста. Сенатор передал ему конструктор «Лего», который ребенок давно хотел получить в подарок.

«Поздравил мальчика с наступающим праздником и пожелал ему здоровья и всего наилучшего в Новом 2021-м году», — сказал парламентарий.

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