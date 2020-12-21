Председатель СФ приняла участие в расширенном заседании Коллегии Министерства обороны России

Source: Russia – Council of the Federation

Президент России Владимир Путин выступил в ходе расширенного заседания Коллегии Министерства обороны РФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла по видео-конференц-связи участие в ежегодном расширенном заседании Коллегии Министерства обороны России.

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В ходе заседания выступил Президент России Владимир Путин. Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что в сложной, во многом беспрецедентной обстановке все поставленные задачи выполнялись Министерством обороны, частями и подразделениями Армии и Флота профессионально и эффективно. «Говорю сейчас о несении боевого дежурства, о ратной учёбе, об организации призыва на военную службу и, конечно, это главная, ключевая задача, о перевооружении войск».

«Все мы – руководство страны, наши граждане – благодарны Российской Армии за незаменимый вклад в общую борьбу с эпидемией коронавируса, с чего я начал, за помощь столь своевременную и действенную, ощутимую», — отметил глава государства.

На заседании выступил Министр обороны России Сергей Шойгу.

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