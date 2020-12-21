Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Главное#История#Орбитальные группировки22.12.2020 00:30

«Радуга» на геостационаре

Сегодня, 22 декабря 2020 года, исполняется 45 лет со дня запуска первого в стране серийного геостационарного космического аппарата «Радуга», созданного компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Спутник «Радуга» дал старт масштабному использованию отечественной космонавтикой геостационарной орбиты — ныне самой востребованной в отрасли спутниковой связи. Он стал воплощением технических решений, впервые применённых как в отечественном, так и в мировом спутникостроении. Конструкция и способ компоновки «Радуги» признаны эталонными и получили распространение при создании большинства космических аппаратов в мире.

На спутнике впервые появилась аппаратура стабилизации напряжения, что позволило на 20% повысить характеристики бортовой энергосистемы. Особенностью «Радуги» стала также трёхосная система ориентации космического аппарата с автономной ориентацией солнечных батарей, обеспечивающей постоянное вращение их крыльев со скоростью, равной орбитальной. Эта функция слежения за Солнцем на спутнике «Решетнёвской фирмы» была применена впервые в мировой практике и позже стала классической.

В ходе построения «Радуги» сибирские спутникостроители увеличили объём наземных испытаний космического аппарата, что позволило повысить срок его службы с одного до трёх лет. При этом спутники данной серии успешно подтвердили свою надёжность, обеспечивая качественные услуги связи и телевещания даже за пределами гарантированного срока. Освоение геостационарной орбиты позволило повысить доступность спутниковых телекоммуникационных услуг для жителей разных уголков большой страны и в дальнейшем определило международное признание заслуг «Решетнёвской фирмы» как производителя космической техники. На сегодняшний день компания ИСС остаётся основным производителем геостационарных спутников в России.

***

Геостационарная орбита проходит над экватором на высоте около 36 тысяч км. Её отличительной особенностью является «неподвижность» космического аппарата, находящегося на ней, относительно земной поверхности. Это позволяет непрерывно охватывать сигналом одного аппарата почти половину земной поверхности

MIL OSI