Расширенное заседание коллегии Минобороны

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Сегодня на расширенном заседании коллегии нам по традиции предстоит проанализировать итоги работы Министерства обороны в 2020 году, определить приоритеты по дальнейшему развитию Вооружённых Сил.

Уходящий год для всех выдался тяжёлым, сложным. Мир столкнулся, как известно, с эпидемией коронавирусной инфекции. Казалось бы, что само время требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий. К сожалению, далеко не всегда это было именно так. Мы видели, как вспыхивали новые и обострялись застарелые региональные конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв глобальной стабильности.

И хочу сразу подчеркнуть, что в этой сложной, во многом беспрецедентной обстановке все поставленные задачи выполнялись Министерством обороны, частями и подразделениями армии и флота профессионально и эффективно. Говорю сейчас о несении боевого дежурства, о ратной учёбе, об организации призыва на военную службу и, конечно, это главная, ключевая задача, о перевооружении войск.

Вчера вечером попросил начальника Генерального штаба Валерия Васильевича [Герасимова], а сегодня с утра разговаривал с Министром Сергеем Кужугетовичем [Шойгу] о том, как складывалась эта работа в предыдущие периоды времени в нашей стране. Очень любопытно, вот смотрите. Во времена Советского Союза в Советской армии по силам общего назначения, так называемая современность, количество современных на тот период времени вооружений составляло 54 процента, по силам общего назначения. По стратегическим, ядерным силам – 65–70 процентов. Это приличный, хороший показатель. В 2000 году уровень современных вооружений по силам общего назначения упал до критически низкого уровня в 12 процентов. А по силам ядерного сдерживания – до 35. Я помню очень хорошо свои первые разговоры на эту тему с Министром обороны тогда Сергеевым. Очень порядочный был человек и высокопрофессиональный ракетчик. Он мне тогда сказал: «А что я могу сделать? Даже на содержание ядерных сил не хватает денег». Что у нас сейчас? К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70 процентов, это по силам общего назначения, а в ядерных силах – 86 процентов.

Таким образом, наша армия и, что особенно, важно ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России.

На что хотел бы обратить внимание. Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменения во всех критически важных для Вооружённых Сил сферах необычайно высока. Это даже не «Формула-1», скорости изменения космические. Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнём отставать.

Поэтому уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания мы должны достигнуть уровня в современности в 88,3 процента. Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать. А по силам общего назначения в 2024 году должны выйти на уровень 75,9 процента, то есть почти 76 процентов.

В течение года высокая боеготовность войск, умение эффективно отрабатывать сложные, нестандартные задачи были продемонстрированы в ходе более чем 5 тысяч 700 учений и тренировок различного уровня. В том числе на масштабном учении «Кавказ-2020» с участием воинских контингентов пяти зарубежных стран.

Ответственно и мужественно действуют наши военнослужащие в Сирии. По сути, их повседневная работа – это важнейший фактор стабильности на сирийской земле и в регионе в целом.

С 10 ноября российские миротворцы приступили к выполнению сложнейшей миссии в Нагорном Карабахе. Их присутствие стало гарантией соблюдения договорённостей о прекращении боевых действий. Они многое делают для улучшения гуманитарной ситуации и помощи беженцам, для разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры, для сбережения культурных, исторических, религиозных памятников.

Рискуют собой, к сожалению, не без потерь, рискуют своей жизнью, чтобы на эту землю вернулась мирная жизнь.

Уважаемые товарищи!

Все мы – руководство страны, наши граждане – благодарны Российской армии за незаменимый вклад в общую борьбу с эпидемией коронавируса, с чего я начал, за помощь столь своевременную и действенную, ощутимую.

С учётом открывающегося на днях медцентра в Южно-Сахалинске за 9 месяцев Минобороны оперативно построило 30 медцентров для больных этой опасной инфекцией. В регионах с особенно сложной обстановкой было развёрнуто восемь мобильных госпиталей. Знаю, что специалисты, военные строители работали как в боевых условиях, действовали по армейским, фронтовым законам, когда поставленная задача должна быть выполнена во что бы то ни стало, несмотря ни на что.

Добавлю, что с начала эпидемии военно-медицинские организации приняли на стационарное лечение почти 37 тысяч больных коронавирусом, в том числе порядка 13 тысяч гражданских лиц. Военные врачи, средний и младший медперсонал – всего более 18 тысяч медработников – не только делали всё возможное, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в армии и на флоте, они помогали своим гражданским коллегам, в том числе в составе выездных бригад, и всегда действовали профессионально, собранно, с огромной самоотдачей. Не жалели сил, часто работали сверхурочно, чтобы помочь людям, оказавшимся в беде. Такие примеры, как всегда в таких случаях, доказывают известное у нас в народе выражение: «Народ и армия – едины». И мы видим, что это не пустые слова.

Хочу ещё раз сказать большое спасибо военным и гражданским строителям за быстрое и качественное возведение медцентров, а всем сотрудникам военно-медицинской службы – за мужество и самоотверженность в борьбе с эпидемией.

Отмечу, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в честь 75-летия Великой Победы был проведён парад на Красной площади, а также парады ещё в 27 городах страны. Открылся Главный храм Вооружённых Сил и музей «Дорога памяти». В дистанционном формате состоялось множество других акций, посвящённых этому знаменательному для всех нас юбилею.

Уважаемые участники коллегии!

Повторю, мы видим, что военно-политическая обстановка в мире остаётся сложной. Высоки риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, других регионах мира. Не прекращается военная активность блока НАТО. Продолжается деградация, к сожалению, системы контроля над вооружениями. Под надуманными предлогами США уже вышли из договоров по ПРО, РСМД и по открытому небу. Нет определённости и в отношении договора о СНВ, срок действия которого, как известно, истекает в феврале 2021 года. Мы неоднократно уже заявили о готовности продлить это соглашение, ответа нет.

Безусловно, мы детально анализируем текущую геостратегическую и военно-политическую ситуацию, прогнозируем возможные варианты её развития.

В 2020 году завершилось планирование обороны государства на ближайшие пять лет. В ходе этой работы учтены все существующие и прогнозируемые угрозы безопасности России, а также растущие боевые возможности нашей армии и флота.

Главный вывод очевиден. Будем и дальше активно и качественно развивать Вооружённые Силы, повышать их боеготовность и эффективность. Я об этом только что говорил в начале.

В этой связи поручаю сосредоточиться на решении следующих ключевых задач.

Первое – это поддержание высокой боеготовности ядерных сил. Развитие всех составляющих ядерной триады. Это принципиально важно, чтобы гарантированно обеспечить безопасность нашей страны, сохранить стратегический паритет в мире. Об этом мы предметно, детально говорили в ходе очередной серии совещаний в ноябре этого года в Сочи. Такие совещания, как вы знаете, уже стали традиционными. Наши подходы в этой сфере носят сугубо оборонительный характер и изложены в принятом в 2020 году документе «Об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания».

Второе. Столь же важно укреплять потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Мы не намерены производить и развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России, так же как и в других регионах страны. Но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств вблизи наших границ. В случае вынужденной необходимости провести все ответные мероприятия, причём в кратчайшие сроки. Я не сомневаюсь, что мы сделаем это, причём как в отношении мест базирования соответствующих систем, которые нам будут угрожать, так и в отношении пунктов их управления.

Третье – это дальнейшее продолжение ритмичного переоснащения армии и флота на современные вооружение и технику, то есть чёткое и своевременное выполнение заданий гособоронзаказа. Подчеркну, в стратегических силах у нас уже создан серьёзный научно-технический задел по образцам вооружения и техники, не имеющим мировых аналогов. В том же направлении должны развиваться и силы общего назначения. Добавлю, что Минобороны и предприятиям ОПК следует проработать вопрос о заключении долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружений. При этом необходимо абсолютно исключить необоснованный рост стоимости заказов, использовать эффективные методики ценообразования.

Четвёртое. Техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, а для этого нужно развивать военную науку. Не только изучать опыт современных вооружённых конфликтов и локальных войн, но и делать прогнозы на будущее, в том числе учитывать появление в армиях ряда зарубежных государств оружия на новых физических принципах. Мы знаем об этом, работаем над этим, но надо держать это постоянно в поле нашего внимания.

Пятое. В ходе боевой учёбы следует более активно осваивать, «обкатывать» вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта, только совсем недавно обсуждали это на Совете Безопасности, в том числе – роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы управления. Такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений, и не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя. Кроме того, в ходе предстоящего учения «Запад-2021» должны быть отработаны новые подходы к применению региональной группировки Союзного государства.

Уже сейчас некоторые наши соседи проявляют повышенный интерес к тому, что и как мы там планируем делать. Но мы же традиционно приглашаем наблюдателей, Сергей Кужугетович, надо и на этот раз пригласить, пусть смотрят, у нас всё открыто в этом смысле.

Уважаемые товарищи!

Одной из значимых, безусловно приоритетных задач остаётся повышение уровня социальных гарантий защитников Родины. Отмечу, что с 1 октября текущего года на 3 процента проиндексировано денежное довольствие военнослужащих.

Не снижаются темпы жилищного обеспечения. За последние три года на выделенные из федерального бюджета субсидии квартиры приобрели более 15 тысяч военнослужащих. Служебное жильё получили 108 тысяч военнослужащих. В течение 2021–2023 годов постоянное жильё получат ещё более 10 тысяч человек, служебное – 90 тысяч.

Эффективно работает накопительно-ипотечная система. Только за 2018–2020 годы её применение позволило обеспечить жильём свыше 57 тысяч военнослужащих. В ближайшие три года благодаря этой системе квартиры должны получить ещё 55 тысяч человек.

Таким образом, с 2018 по 2023 год всего постоянным жильём будет обеспечено почти 138 тысяч военнослужащих, а служебным – 198 тысяч. Причём с учётом компенсаций за поднаём жилья последняя цифра ещё увеличится, поскольку только в 2020 году такие компенсации получили 59,6 тысячи человек.

Будем и дальше улучшать условия жизни военнослужащих и их семей, военных пенсионеров. Уверен, налаженный тыл, без всякого сомнения, и вы, уверен, разделяете такой подход, будет укреплять боеспособность армии и флота и безопасность страны, повысит престиж военной службы.

В заключение хочу поблагодарить руководство и весь личный состав Минобороны за достигнутые в 2020 году результаты.

Уверен, что все вы и впредь будете самым достойным образом решать стоящие перед нами задачи.

Спасибо.

С.Шойгу: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

В 2020 году расширилась география вызовов, в нашей стране возросла роль военной силы в решении международных проблем. НАТО рассматривает Россию главной угрозой наращивания военного потенциала у наших границ.

Соединённые Штаты Америки начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии. На 15 процентов по сравнению с прошлым годом возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолётов и кораблей вблизи российских границ.

Наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе. Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе – сентябре в них участвовало 55 боевых самолётов, включая стратегические бомбардировщики, и 12 кораблей – носителей высокоточного оружия. Мы внимательно отслеживаем эти учения, принимаем зеркальные меры.

Наша ядерная триада содержится на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание РВСН. В РВСН более 95 процентов пусковых установок содержится в постоянной готовности к боевому применению. Дальней авиацией успешно решаются задачи воздушного патрулирования. В текущем году осуществлено 50 полётов стратегических ракетоносцев по установленным маршрутам. Ракетные подводные атомные крейсеры несут плановую боевую службу в назначенных районах Мирового океана.

Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности, доведённым до 86 процентов. В этом году три ракетных полка РВСН переоснащены на ракетные комплексы «Ярс». Продолжается перевооружение 1-го полка на ракетный комплекс с гиперзвуковым, планирующим крылатым блоком «Авангард». Авиационные стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС.

В состав Военно-Морского Флота принят головной атомный подводный крейсер «Борей-А» «Князь Владимир», вооружённый баллистическими ракетами «Булава», современным комплексом средств преодоления противоракетной обороны. Для ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» создана современная инфраструктура. В этом году в интересах РВСН построено свыше 950 зданий и сооружений.

Сухопутные войска. Поставлено более 3,5 тысячи новых и модернизированных образцов вооружения, включая 220 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,5 тысячи единиц автомобильной техники. Сформирована новая мотострелковая дивизия – ракетные артиллерийские бригады.

В Воздушно-космических силах сформировано 13 воинских частей, в том числе военно-транспортный авиационный полк и зенитно-ракетный полк. Поставлено 147 летательных аппаратов, более 150 образцов техники ПВО, включая четыре зенитно-ракетных комплекса С-400 и 24 боевые машины «Панцирь-С».

В целях развития аэродромной сети Вооружённых Сил реконструированы взлётно-посадочные полосы на 14 аэродромах, построено свыше 270 зданий и сооружений. В Воздушно-космические силы начали поступать первые современные комплексы разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов средней дальности «Иноходец» и «Форпост».

Нарастила боевые возможности Единая космическая система. В мае текущего года запущен четвёртый космический аппарат «Купол», тем самым выполнен второй этап развёртывания орбитальной группировки ЕКС. Реконструированы стартовый комплекс для ракет «Союз-2» и монтажно-испытательный комплекс для ракет-носителей тяжёлого класса. Успешно осуществлён испытательный пуск ракеты «Ангара-А5» с массогабаритным макетом космического аппарата.

Военно-Морской Флот получил 2 современные подводные лодки, 7 надводных кораблей, 10 боевых катеров, 10 судов и катеров обеспечения. По количеству береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» вышли в этом году на показатель 74 процента от потребности. В боевом составе Военно-Морского Флота сформирована мотострелковая дивизия и береговая ракетная бригада. Реконструирован штаб Черноморского флота с глубокой модернизацией системы управления.

В Махачкале введены в эксплуатацию объекты военной инфраструктуры Каспийской флотилии, в том числе причальный фронт. В её основном пункте базирования в Каспийске завершена отсыпка северного и южного молов протяжённостью около трёх километров.

Таким образом, задача по перевооружению, поставленная Верховным Главнокомандующим в майском указе 2012 года, выполнена. Уровень современности в Вооружённых Силах составляет 70,1 процента. В целях его дальнейшего повышения Министерством обороны ведётся работа по совершенствованию методов ценообразования. Это позволило исключить необоснованный рост стоимости государственных контрактов в 2018–2020 годах, сохранить в объёмах государственную программу вооружения 551 миллиард рублей, направить эти средства на переоснащение войск.

Применение опережающего финансирования позволяет решить проблему дефицита средств на строительство кораблей дальней морской зоны и обеспечить сокращение сроков поставки современных самолётов.

В настоящее время ведётся строительство 16 и модернизация 19 надводных кораблей дальней морской зоны, ещё на 6 будут заключены государственные контракты в следующем году. Всего с учётом действующих госконтрактов общее количество строящихся и модернизируемых боевых кораблей дальней морской зоны составит 41 единицу.

По авиационной технике: предусматриваются досрочные поставки 94 самолётов и вертолётов к исходу 2024 года, в их числе 22 самолёта Су-57, количество которых к 2028 году будет доведено до 76 единиц.

Спланированные показатели закупок современных образцов за счёт принятых мер позволят довести к концу 2024 года уровень современности армии и флота до 75,9 процента. В перспективе предусматривается выйти на заключение долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружения. За счёт них предприятия ОПК смогут уверенно планировать свою работу на 7 лет вперёд, закупать необходимые материалы и эффективно вести хозяйственную деятельность.

В начале следующего года заключим долгосрочные контракты на дополнительную закупку высокоточных ракет большой дальности, чем увеличим их количество в два раза. Подробно об этом доложено на совещаниях под Вашим руководством в Сочи.

Заканчивая тему перевооружения, хотел бы подчеркнуть, что наши Вооружённые Силы вошли в число самых передовых и наиболее технологически развитых армий мира. По уровню современности мы вышли на аналогичные показатели вооружённых сил многих государств. При этом по затратам на оборону в текущем году Россия переместилась с 8-го на 9-е место.

Перевооружение армии и флота осуществлялось в условиях ограничительных мер, при этом возникла угроза невыполнения государственного оборонного заказа предприятиями ОПК.

В разгар пандемии 2 миллиона 300 тысяч специалистов находились на самоизоляции, большинство предприятий прекратило работу. И только вмешательство Верховного Главнокомандующего позволило восстановить производственные процессы и не допустить снижения объёмов выпуска оборонной продукции.

Созданная в Министерстве обороны система финансового мониторинга дала возможность отслеживать в условиях ограничительных мер ход исполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Своевременная корректировка жёстких мер самоизоляции позволила не только сохранить темпы исполнения гособоронзаказа, но и выполнить социальные обязательства перед трудовыми коллективами и бюджетной системой.

В рамках помощи населению специалистами военно-строительного комплекса за девять месяцев в 23 субъектах страны развёрнуто 30 многофункциональных медицинских центров общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Вчера, Владимир Владимирович, в Южно-Сахалинске ввели тридцатый. Они оснащены самым современным оборудованием. Благодаря принятым мерам показатель заболеваемости коронавирусом в Вооружённых Силах на 100 тысяч человек на 37 процентов ниже, чем по стране. Для этого с апреля в 2,5 раза увеличено число лабораторий ПЦР-исследований и в семь раз – количество тестов в сутки. Этим закрыли потребность в тестировании военнослужащих, гражданского персонала Вооружённых Сил. Время получения результатов анализов сокращено с двух дней в апреле до четырёх часов в июне.

Для стационарного лечения в военных госпиталях развёрнуто свыше 8 тысяч койко-мест, половина из которых используется в интересах населения. С начала пандемии медицинская помощь оказана более 13 тысячам гражданских пациентов. Кроме того, меры социальной поддержки получили около 5 тысяч ветеранов, а также многодетные семьи военнослужащих и потерявшие кормильцев.

В целях ранней диагностики коронавируса количество томографов увеличено в восемь раз, что позволяет проводить исследования в день обращения без сбоев и очередей. В настоящее время в Вооружённых Силах активно ведётся массовая вакцинация. В военно-учебных заведениях введён жёсткий карантин, образовательные организации работают в плановом режиме с использованием электронной обучающей системы. Благодаря этому обучение не прерывалось.

Во время пандемии свою эффективность показала телемедицина. Количество удалённых консультаций увеличилось в пять раз. Санитарная авиация Министерства обороны в течение года выполнила 191 рейс, эвакуировано 630 пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты принял участие в разработке вакцины «Спутник V». На базе лечебных учреждений Министерства обороны проведено её испытание. Отмечу, что данный институт – единственная в России исследовательская организация, сертифицированная ОЗХО. При этом её экспериментальная база не обновлялась с 1992 года.

Благодарность за Вашу, Владимир Владимирович, поддержку предложения по созданию в 48-м ЦНИИ современного лабораторно-экспериментального комплекса. Это позволит участвовать в международных исследованиях по направлениям деятельности института, а также создавать перспективные вакцины и лекарственные препараты. В настоящее время Правительством Российской Федерации прорабатывается вопрос выделения дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели.

В Вооружённых Силах, как и в целом по стране, высокий уровень онкологических заболеваний. В 2021 году в интересах военнослужащих и сотрудников других силовых структур предлагается начать строительство единого онкологического центра на базе госпиталя имени Бурденко и многопрофильного центра в Севастополе. У нас в этом городе порядка 150 тысяч силовиков и членов их семей. Достойного медицинского учреждения, к сожалению, нет.

Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас поддержать совместную инициативу силовых ведомств по созданию указанных объектов.

Вооружённые Силы в условиях пандемии полностью сохранили высокую боеспособность и выполнили все плановые мероприятия. Весомый вклад в подготовку личного состава внесли внезапные комплексные проверки боевой готовности войск, проводимые постоянно в течение семи лет. В этом году их было две, но более масштабные, чем ранее. В результате проверены все военные округа, Северный флот, виды и рода войск Вооружённых Сил.

За год в Вооружённых Силах проведено свыше 18,5 тысячи мероприятий подготовки различного уровня. На пять процентов повысилась интенсивность межвидовой подготовки и на шесть процентов – двусторонних учений.

Высокий интерес зарубежных стран сохранился к Армейским международным играм. В этом году они проходили на территории пяти государств. Всего приняло участие более 3300 военнослужащих из 32 государств. Конкурс Армейских игр посетили свыше 1 миллиона 200 тысяч человек. Главным мероприятием боевой учёбы стало стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020». Оно показало высокий уровень подготовки органов военного управления, стратегический и оперативный уровни, способность группировок войск надёжно обеспечить военную безопасность России на юго-западных рубежах.

Военно-Морским Флотом проведено масштабное межвидовое учение «Океанский щит». Созданная группировка продемонстрировала способность эффективно выполнять задачи по защите наших национальных интересов в акваториях трёх океанов и девяти морей, включая Северный морской путь. Кораблями и судами Военно-Морского Флота выполнено 140 походов во все стратегически важные районы Мирового океана, осуществлено 122 визита и деловых заходов в порты 28 иностранных государств. Успешно проведены международные учения «Славянское братство», «Мост дружбы», «Селенга» и «Дружба».

В рамках ОДКБ приняли участие в специальном учении по материально-техническому обеспечению «Эшелон» и в КШУ [командно-штабных учениях] с миротворческими силами «Нерушимое братство». Продолжаем формировать профессиональную армию.

По окончании вузов в войска направлено 13 тысяч офицеров-выпускников. Уровень укомплектованности офицерских должностей составляет более 96 процентов. Растёт количество контрактников, во всех видах и родах войск Вооружённых Сил по численности они почти в два раза превышают призывников. Плановая поставка нового вооружения и военной техники определяет потребность в контрактниках по ряду специальностей. Уже сегодня дефицит в них составляет 6 процентов от расчёта необходимой численности. К исходу 2022 года он может вырасти до 14 процентов при отсутствии надлежащего финансирования. Данный вопрос прорабатывается Правительством Российской Федерации.

Набор курсантов в военные вузы из-за пандемии проведён специальными выездными группами по регионам их проживания. Слушателей в академии собирали и отбирали с использованием видео-конференц-связи, без отрыва от исполнения служебных обязанностей и боевой службы. Всего зачислено свыше 12 тысяч курсантов и более 1 тысячи слушателей.

В текущем году первых воспитанников встретил филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Тем самым мы завершили создание сети нахимовских училищ во всех флотах. Суворовцы Тверского и Северо-Кавказского училищ приступили к занятиям на новых фондах, полностью оснащённых самой современной технологичной учебно-материальной базой.

Военно-научный потенциал Вооружённых Сил повышается военнослужащими 17 научных рот. Ими получено 14 патентов на изобретения, разработано 84 рационализаторских предложения и 44 прикладные математические модели.

Совместно с руководителями субъектов Российской Федерации продолжено решение социальных проблем военнослужащих и членов их семей. Вопросы трудоустройства жён и обеспечения детей местами в детских садах решены. За год в дошкольные учреждения принято более 2 тысяч детей. В текущем году денежное довольствие проиндексировано на 3 процента. С июля введена денежная надбавка отдельным категориям военнослужащих, она затронула более 45 тысяч человек, которые в среднем получили ежемесячную прибавку в 23 тысячи рублей. В то же время в течение пяти лет из-за отсутствия индексации образовался дефицит средств на выплаты денежного довольствия, которые требуют ежегодного перераспределения финансов с других видов расходов.

В целях недопущения снижения выплат военнослужащим предлагается рассмотреть возможность увеличения фонда денежного довольствия в 2021 году.

В течение года на высоком уровне поддерживались темпы обеспечения военнослужащих жильём. Всего обеспечено более 111 тысяч военнослужащих. При этом сохранился плановый режим обеспечения постоянным жильём, его получили около 6 тысяч человек. Более 11 тысяч военнослужащих по накопительной ипотечной системе реализовали свои права на жильё в 2020 году.

Ежегодно на 10–11 процентов увеличивается количество военнослужащих, обеспеченных служебными и жилыми помещениями. В текущем году их получили 35 тысяч человек. Компенсация за поднаём жилья выплачена более 59 тысячам военнослужащих. В июне 2019 года Вами, Владимир Владимирович, поддержано наше предложение о повышении размера денежной компенсации за поднаём жилья контрактникам из числа рядовых и сержантов, что существенно увеличило приток на контрактную службу.

Министерство обороны продолжает планомерное развитие военной и социальной инфраструктуры в Арктической зоне. За последние два года введено в эксплуатацию свыше 360 зданий и сооружений общей площадью более 413 тысяч квадратных метров. На острове Земля Александры полностью завершили обустройство военной базы. Это единственный в мире объект на 80-м градусе северной широты. Всего он насчитывает 334 здания и сооружения. Взлётно-посадочная полоса на аэродроме Нагурское увеличена до 3,5 километра. Введены в эксплуатацию объекты второй очереди военного городка в Тикси для 300 военнослужащих соединения ПВО.

Продолжены мероприятия по ликвидации экологического ущерба Арктике. За год собрано 2830 тонн металлолома, полностью завершены работы по очистке на мысе Марре-Сале, острове Кильдин и территории национального парка Шантарские острова. Всего с начала данных работ собрано 26 тысяч тонн металлолома, более 20 тысяч тонн вывезено.

Министерством обороны и Русским географическим обществом проведено 12 совместных экспедиций, в ходе самой масштабной из них «Арктические архипелаги» исследованы экология региона и морское дно Северного Ледовитого океана.

Совместно с компаниями «Газпромнефть» и «Роснефть» продолжается строительство шести топливно-заправочных комплексов на военных аэродромах. Всего с начала реализации инвестиционных проектов построено 14 топливно-заправочных комплексов. Совместно с компанией «Новатэк» котельные переводятся на сжиженный газ. До 2025 года их будет более 1 тысячи. Это позволит сократить расходы на потребление котельного топлива на 15 процентов.

Подразделениями МТО полгода эксплуатируется 819 километров магистрального трубопровода для снабжения водой Симферополя и центральной части Крымского полуострова. Уже подано более 6 миллионов кубометров воды. В текущем году для Севастополя завершили строительство водовода и гидротехнических сооружений, позволяющих ежесуточно поставлять 15 тысяч кубометров воды. С 1 марта следующего года ежесуточная подача воды увеличится ещё на 50 тысяч кубометров за счёт завершения строительства водозабора и инженерной инфраструктуры.

С 10 ноября в соответствии с трёхсторонними договорённостями российским воинским контингентом успешно проводятся мероприятия, операции на территории Нагорного Карабаха. В кратчайшие сроки группировка российских войск развёрнута в назначенных районах и приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах. На сегодняшний день не допущено ни одного серьёзного инцидента. Открыто и поддерживается безопасное движение гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору.

Под руководством российских миротворцев произведён обмен военнопленными между армянской и азербайджанской сторонами по принципу «всех на всех». Также организован обмен телами погибших. Мирные граждане в условиях полной безопасности возвращаются в районы проживания и восстанавливают свои дома. Им помогают военнослужащие Центра управления миротворческой деятельностью.

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили возвращение более 42 тысяч беженцев. Осуществляется разминирование территории Нагорного Карабаха. Всего обезврежено более 6 тысяч взрывоопасных предметов. Для размещения российских миротворцев в Степанакерте возведено два современных блочно-модульных городка общей ёмкостью 330 человек. До 1 апреля следующего года развернём 32 городка, в результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта.

Российская группировка войск продолжает выступать гарантом сохранения мира в Сирии. Совместно с турецкими военнослужащими осуществляется патрулирование по дорожным маршрутам на северо-востоке Сирии, а также тесное взаимодействие в Идлибской зоне деэскалации. При содействии российского воинского контингента организовано движение гражданского автотранспорта по трассе М-4 на севере Сирии.

С 25 мая российская военная полиция сопроводила около 35 тысяч автомобилей и более 66 тысяч человек. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон провели свыше 2,5 тысячи гуманитарных акций, обеспечена проводка более 650 гуманитарных конвоев по линии Организации Объединённых Наций. Военные медики оказали помощь свыше 130 тысячам мирных жителей.

Благодаря эффективной работе межведомственных координационных штабов России и Сирии в места довоенного проживания вернулось более 2 миллионов сирийских граждан. При активном участии Министерства обороны в Дамаске проведена международная конференция по возвращению беженцев. Она способствовала активизации процесса возвращения беженцев и оказания им гуманитарного содействия. Расширился круг стран, желающих помочь сирийскому правительству.

Совершенствуется военная и социальная инфраструктуры на наших базах в Сирии. На аэродроме Хмеймим для всех боевых самолётов возведены укрытия. В этом году построено ещё 9 таких сооружений для вертолётов. В пункте МТО Военно-Морского Флота в Тартусе проведена реконструкция и модернизация казарменно-жилищного фонда и материально-технической базы.

Международное военное сотрудничество в этом году охватывало 96 стран. В целях военно-технического сотрудничества приоритетными партнёрами для нас оставались Китай, Индия, Египет, Алжир, Вьетнам, Турция, Мьянма. Продолжили укреплять союзнические отношения со всеми странами ОДКБ, СНГ и ШОС. Выполнили все Ваши поручения по оказанию помощи населению шести иностранных государств по борьбе с пандемией.

В текущем году под российским председательством проведено первое в истории совместное заседание министров обороны государств ШОС, СНГ и ОДКБ. Это новая авторитетная переговорная площадка для обсуждения и решения актуальных проблем национальной безопасности.

Ежегодное проведение форума «Армия» укрепляет международное военно-техническое сотрудничество. Его гостями и участниками стали делегации из 92 иностранных государств, а количество посетителей превысило 1 миллион 400 тысяч человек. На полях форума субъектами МВТС заключены экспортные контракты на поставку военной продукции инозаказчикам на сумму более 380 миллионов долларов и подписан ряд международных соглашений. Кроме того, заключён 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1 триллиона 160 миллиардов рублей.

Командующие и командиры совместно с военно-политическими органами поддерживали высокий уровень морально-психологического и морально-политического состояния войск и готовность к выполнению боевых задач в любых условиях обстановки.

В год 75-летия Победы Министерством обороны реализованы крупные приоритетные и культурные проекты. Военные парады проведены в 28 городах. Традиционно в этом году провели главный Военно-Морской парад. Событием года стало открытие и освещение Главного храма Вооружённых Сил и музейного комплекса «Дорога памяти». В нём размещены данные на 34 миллиона участников Великой Отечественной войны. Уникальный комплекс уже стал центром духовного притяжения военнослужащих и граждан страны. Даже в условиях ограничений его посетило более 1 миллиона человек. Мы чтим историческую память о героях Великой Победы и защищаем её. Отмечу, что по нашей инициативе принят федеральный закон, в котором предусматривается уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и памятников защитникам Отечества.

Успешно развивается самое многочисленное молодёжное движение «Юнармия», которое охватывает все субъекты Российской Федерации и объединяет более 740 тысяч подростков. Совместно с руководством Москвы и Московской области создан круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». В текущем году начали работу ещё 23 таких региональных центра. До 2023 года они будут созданы во всех субъектах России.

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Все задачи, определённые на 2020 год, Вооружёнными Силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 13 процентов. Обеспечен заданный уровень поддержки и обороноспособности страны. Завершена разработка плана обороны Российской Федерации на 2021–2025 годы, он Вами утверждён. Реализация всех заключённых контрактов обеспечила поставку более 250 тысяч единиц вооружения и средств поражения к ним. Уровень выполнения заданий «гос» составил по закупкам 99,8 процента, по ремонту и модернизации – 99,7 процента.

Перевооружение армии и флота, а также плановый ремонт позволили поддерживать исправность военной техники на уровне 95 процентов. Введено в эксплуатацию 3200 зданий и сооружений. При этом военно-строительный комплекс реализовал масштабные инфраструктурные проекты в течение четырёх – семи месяцев.

В 2020 году общий объём переданных пользователем капитальных вложений составил свыше 275 миллиардов рублей, что почти в два раза превышает показатели прошлого года. Тем самым значительно снижен объем незавершённого строительства.

Проблемные вопросы и пути их решения учтены в Плане деятельности Министерства обороны на 2019–2025 годы.

В 2021 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач.

По перевооружению. Поставить на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс» и «Авангард». За счёт дополнительного финансирования, выделенного на производство данных комплексов, выйти на уровень современных стратегических ядерных сил 88,3 процента. Завершить строительство для комплексов «Ярс» и «Авангард» инфраструктуры в Козельске, Ясном, Ужуре, Новосибирске, Йошкар-Оле. Обустроить в районе посёлка Северо-Енисейский испытательный полигон для проведения лётных испытаний ракетного комплекса «Сармат». Приступить к государственным испытаниям модернизированного самолёта Ту-160. Принять в состав Флота два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А» «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов», оснащённых баллистическими ракетами «Булава».

По силам общего назначения. Поставить в Сухопутные войска, Воздушно-десантные войска и береговые войска Военно-Морского Флота более 500 современных боевых бронированных машин. Сформировать зенитно-ракетную бригаду в Южном военном округе. Поставить в Воздушно-космические силы и морскую авиацию Военно-Морского Флота более 100 новых и модернизированных летательных аппаратов. Завершить строительство радиолокационной станции высокой заводской готовности в Воркуте и поставить её на опытное боевое дежурство. Начать работы по строительству РЛС «Яхрома» в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее. Принять в состав Военно-Морского Флота 4 подводные лодки, 6 надводных кораблей, 22 катера и судно обеспечения.

Подготовить и провести с Вооружёнными Силами России и Белоруссии совместные стратегические учения «Запад-2021». Провести международный военно-технический форум «Армия-2021». Открыть Омский кадетский военный корпус на новых фондах, ввести в эксплуатацию три тысячи зданий и сооружений синхронно с поставками новых образцов вооружений и военной техники исходя из доводимых бюджетных ассигнований на соответствующие цели.

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

В соответствии с Вашим поручением в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооружённых Сил и повышение их качественного состояния.

Подробные итоги деятельности обсудим в ходе закрытой части заседания коллегии.

Доклад закончен.

В.Путин: Спасибо, Сергей Кужугетович.

Мы заседание завершаем, да? Мы сейчас будем завершать в этой части с моим участием вашу работу.

Что я хотел бы сказать в завершение. Мы сейчас послушали доклад Министра, отчёт, по сути дела. У военного ведомства очень много задач и очень много направлений работы, они все важные, нет ничего второстепенного. Взять хотя бы участие Минобороны в борьбе с пандемией. Я с этого начал, и Сергей Кужугетович об этом сказал. Действительно, хорошо медики отработали. Чувство гордости возникает за них. И организация хорошая, и методики хорошие, протоколы правильные, подчас даже поэффективнее, чем в гражданской сфере. И вовремя, и с хорошим качеством всё сделано. Не допустили ни в ОПК сбоя, ни вспышки заболеваемости, ни в рядах Вооружённых Сил, и задачи все выполнили по подготовке войск, по выпуску необходимой техники предприятиями ОПК. Так же и по очень многим другим направлениям вашей работы.

Направлений много, но что главное для всех, кто принимает участие в нашей сегодняшней работе, понятно: главное – это обеспечение обороноспособности страны. И здесь очень важно, я сказал это в своём выступлении, во вступительном слове: скорость изменения в научно-технической сфере чрезвычайно высокая. Очень важно ничего не пропустить, внимательно наблюдать за тем, какие возможности открываются в связи с развитием. Вот это чрезвычайно важная вещь, нельзя ни в коем случае почивать на лаврах. Да, мы говорим, и я с гордостью повторяю, неоднократно это уже делал, что у нас появились вооружения, которых в мире нет, прежде всего имеется в виду, конечно, гиперзвуковое оружие. Вот мы сейчас разрабатываем планы, как со «Стилетов», на которых «Авангард» размещается, перевести на перспективные разрабатываемые ракетные комплексы боевой маневрирующий блок. Много и других планов не только в сфере триады ядерной, но и по обычным вооружениям.

Но мы с вами знаем и должны отдавать себе отчёт в том, что ведущие армии мира тратят огромные, не сопоставимые с нами ресурсы, для того чтобы обеспечить своё превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чём. Хочу, чтобы это было понятно для всех.

Вы знаете мудрость народную? Самое плохое – это что делать? Чего нельзя допустить? Это догонять и просить. А если нам снова не придётся догонять, то тогда и просить не нужно будет.

Я хочу вас нацелить на эту работу. Не на рутинную, хотя рутины много у всех, во всех сферах, в том числе и в Вооружённых Силах. Рутина нам не должна застилать глаза. И наши успехи последних лет не должны нас ни в коем случае останавливать в движении вперёд.

Я хочу поблагодарить вас за службу. Прошедший год был сложным, тяжёлым. Вооружённые Силы, вся вооружённая составляющая государства, всё, что с этим связано, показали свою высокую мобилизационную готовность, и не просто жизнеспособность, а возможность к развитию в любых условиях обстановки. Вам это удалось. Надеюсь на такую же позитивную работу и в будущем году.

Спасибо вам большое. Всего доброго.

MIL OSI