С. Лукин: Механизм проектного финансирования может быть применен для создания необходимой инженерной инфраструктуры

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии в Воронеже пилотного проекта по льготной аренде жилья.

Активное присутствие государства на рынке арендуемоего жилья, который сейчас практически полностью контролируют частные владельцы квартир, будет способствовать выполнению показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом заявил член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин. ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области

Сенатор принял участие в открытии в Воронеже пилотного проекта по льготной аренде жилья. По его словам, это хороший пример доступного арендного жилья для семей, доходы которых не позволяют приобрести квартиру с помощью ипотеки или снять по рыночным ценам. Категории граждан, имеющих право на льготы, определит Правительство Воронежской области, а субсидирование арендной ставки будет осуществляться регионом совместно с Фондом ДОМ.РФ.

Это хороший пример доступного арендного жилья для семей, доходы которых не позволяют приобрести квартиру с помощью ипотеки или снять по рыночным ценам

Парламентарий напомнил, что Президентом России было дано поручение Правительству разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в государственной собственности.

Сергей Лукин принял участие в открытии в Воронеже пилотного проекта по льготной аренде жилья

Соглашения о сотрудничестве в сфере реализации строительных проектов, в том числе арендного жилья, подписанные между администрацией Воронежской области и ДОМ.РФ, будут способствовать улучшению жилищных условий жителей региона и увеличению объемов жилищного строительства, отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Также ДОМ.РФ готовится предложить региональным девелоперам новый механизм финансирования – инфраструктурные облигации. Воронежская область может быть включена в число пилотных регионов по его применению.

Среди основных проблем, препятствующих увеличению объемов возводимого жилья, необходимого для реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Сергей Лукин назвал необходимость обеспечения земельных участков, предназначенных под застройку, инженерной инфраструктурой. «Необходимо синхронизировать инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций с планами территориального развития субъектов РФ», — сказал сенатор. По его словам, проблема усугубляется тем, что в рамках действующего законодательства проектное финансирование строительства жилья, возводимого с использованием эскроу счетов, не распространяется на магистральные сети и ограничивается участком застройки.

«Механизм проектного финансирования необходимо применять не только при строительстве жилых домов, но и для создания необходимой инженерной инфраструктуры, включая магистральные сети. В том числе нужно предусмотреть возможность проектного финансирования или целевого кредитования банками ресурсоснабжающих организаций, с использованием механизмов господдержки в части субсидирования процентной ставки либо прямого финансирования», — подчеркнул Сергей Лукин.

MIL OSI