Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в 59-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Сенаторы Российской Федерации Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области Александр Карелин КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области , Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Маргарита Павлова, ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области Михаил Пономарев ПономаревМихаил Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тюменской области и Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области приняли участие в 59-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Мероприятие провел Председатель Государственной Думы, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин.

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В работе сессии участвовали Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, первый заместитель Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Владимир Андрейченко, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, депутаты ГД, представители Национального собрания Республики Беларусь.

В ходе заседания рассматривались вопросы об изменениях в составе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, а также в составах его комиссий. Принято решение включить члена Комитета СФ по международным делам Александра Карелина в состав Комиссии ПС по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. Член Комитета СФ по обороне и безопасности Маргарита Павлова включена в состав Комиссии ПС по информационной политике.

Участники мероприятия также заслушали отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ за 2019 г., о внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «О бюджете Союзного государства на 2020 год». Рассматривался также вопрос о бюджете СГ на следующий год. Обсужден план-график работы Парламентского Собрания на 2021.

В рамках работы сессии первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин избран председателем Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике.

Необходимо ускорить процесс формирования и реализации совместных проектов Союзного государства

Как сообщил сенатор по итогам заседания, одна из основных задач Комиссии – разработка модельного законодательства в экономической области и обеспечение согласованной промышленной политики Союзного государства.

Сенаторы приняли участие в пятьдесят девятой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

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Сергей Митин

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Сенаторы приняли участие в пятьдесят девятой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

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Маргарита Павлова

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Александр Карелин

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Владимир Круглый

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Виктор Смирнов

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Сенаторы приняли участие в пятьдесят девятой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

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Елена Перминова

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Михаил Пономарев

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Сенаторы приняли участие в пятьдесят девятой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

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Елена Афанасьева

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Маргарита Павлова

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Сенаторы приняли участие в пятьдесят девятой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

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«Необходимо ускорить процесс формирования и реализации совместных проектов Союзного государства. Зачастую он неоправданно затягивается. С момента разработки проектов, определения заказчиков и объемов финансирования, до их утверждения в министерствах и ведомствах иногда проходит до полутора лет, из‑за чего их актуальность значительно снижается», — отметил Сергей Митин.

По мнению парламентария, с этой целью нужно внести поправки в существующий порядок утверждения совместных проектов. «Один из возможных вариантов — утверждать их высшим нормативным актом — Декретом Союзного государства, как сейчас утверждается бюджет СГ», — считает сенатор.

Он подчеркнул важность совместного развития отрасли сельхозмашиностроения. В соответствии с существующими агротехнологиями Союзного государства, российским и белорусским производителям нужно усилить разработку новых видов техники, машин и механизмов для сельского хозяйства. «При этом нам ни в коем случае не надо конкурировать между собой, потому что наши общие конкуренты находятся как на Западе, так и на Востоке», — подчеркнул Сергей Митин.

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