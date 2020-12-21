Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Кванториада21.12.2020 08:55

Финал Конкурса детских инженерных команд «Кванториада–2020»

Вчера, 20 декабря 2020 года, при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» состоялся финал Конкурса детских инженерных команд «Кванториада», в рамках которого участники разрабатывали эргономичное устройство для повышения комфортности пребывания космонавтов в условиях космической станции при длительных межпланетных перелетах. В финальном этапе Кванториады участники из 17 регионов России по 8 проектам объединили усилия в разработке устройств схожей области применения и доработали устройства в соответствии с ограничениями, возникающими при реализации проекта в условиях Международной космической станции.

Все команды представили свои работы перед жюри в состав, которого вошли Герой Российской Федерации, космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, профессор кафедры «Космические аппараты и ракеты-носители» МГТУ имени Н.Э. Баумана Виктория Майорова, ведущие специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли. Итоги «Кванториады-2020» будут объявлены 26 декабря 2020 года в рамках церемонии закрытия. Победители получат дипломы и ценные призы от партнеров и его организаторов.

«Кванториада» — конкурс детских инженерных команд. Конкурс проводится в целях популяризации научно-технического творчества детей и молодежи, выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в научно-технической сфере по всему миру. Выполнение заданий требует от участников реального инженерного и научно-исследовательского поиска, широких межпредметных знаний и творческого подхода.

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