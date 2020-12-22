Адекватный ответ на вызовы. Интервью Фамила Садыгова журналу «Газпром»

Source: Gazprom in Russian

При работе над бюджетом мы исходили из принципа умеренного оптимизма, согласно которому в 2021 году мировой рынок газа будет постепенно выходить из сценария «идеального шторма», наблюдавшегося в текущем году.

В бюджет на 2021 год мы заложили умеренный рост экспорта газа на европейский рынок — до отметки 183 млрд куб. м, что более чем на 13 млрд куб. м выше по сравнению с бюджетом текущего года. Средняя цена поставок газа в Европу заложена в бюджет 2021 года на уровне 170 долл./1 тыс. куб. м. Этот показатель на 44 доллара (на 35%) выше цены, заложенной в бюджет текущего года.

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2021 году увеличатся вдвое. А экспорт в страны ближнего зарубежья останется примерно на уровне текущего года.

Объем реализации газа на внутренний рынок планируется с ростом на 5,1 млрд куб. м относительно бюджета 2020 года, до 225,2 млрд куб. м. Тем самым мы, по сути, вернемся к плановым цифрам «доковидного» периода. Цены на внутреннем рынке будут проиндексированы на 3% с июля 2021 года, то есть в точном соответствии с проектом федерального бюджета.

С учетом указанных объемов и цен поступления от продажи газа в 2021 году увеличатся более чем на 800 млрд рублей в сравнении с текущим годом.

«Стресс-тест», пройденный нашей компанией (как и всей мировой экономикой) в текущем году, стимулировал нас к еще более активной и системной работе по снижению расходов, которую мы успешно проводим в текущем году. В частности, при формировании расходной части бюджета на 2021 год мы сохранили курс текущего года на строгое ограничение лимитов операционных затрат и взяли за базу уровень расходов с учетом сокращений, проведенных в 2020 году.

Таким образом, денежный поток от операционной деятельности 2021 года определен двумя исходными показателями: поступления по сравнению с текущим годом вырастут на 15%, в то время как выплаты — только на 4%.

Консервативный подход к расходам в совокупности с ожидаемым восстановлением уровня доходов позволяет нам прогнозировать на 2021 год заметное увеличение размеров EBITDA (около 50%)

Консервативный подход к расходам в совокупности с ожидаемым восстановлением уровня доходов позволяет нам прогнозировать на 2021 год заметное увеличение размеров EBITDA (около 50%).

Столь же консервативного подхода мы придерживаемся при планировании капитальных расходов. Как известно, такую же стратегию выбирает сегодня большинство крупных энергетических компаний. Как я уже говорил, инвестиционная программа ПАО «Газпром» на 2020 год была сокращена на 30% по сравнению с прошлым годом. В следующем году мы планируем сохранить инвестиционные расходы головной компании почти на уровне текущего года. Таким образом, инвестиционная программа ПАО «Газпром» в 2021 году одобрена в объеме 902 млрд рублей. Подчеркну, что речь идет именно об оптимизации, но не о механическом снижении инвестиционных расходов: сроки ввода ключевых объектов будут сохранены в строгом соответствии с ранее принятыми графиками.

В 2021 году объемы капиталовложений нашего нефтяного и электроэнергетического бизнеса останутся также примерно на уровне текущего года. Таким образом, мы ожидаем, что в целом по Группе «Газпром» капиталовложения будут незначительно выше 2020 года и составят около 1,5 трлн рублей (без НДС) в силу увеличения финансирования программ газификации российских регионов со стороны ООО «Газпром межрегионгаз».

Такой размер капиталовложений будет полностью покрыт операционным денежным потоком, что обеспечит положительный свободный денежный поток Группы «Газпром» в 2021 году. Также мы заложили в бюджет восстановление частично использованного в текущем кризисном году резервного фонда с уровня около 400 млрд рублей до более чем 900 млрд рублей!

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