Антон Инюцын: «За пять лет число семей, в которых экономят энергоресурсы, выросло вдвое»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 22 декабря. – Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче помогает привлечь внимание граждан к вопросам энергосбережения, рассказал Антон Инюцын в эфире телеканала «Россия 24».

22 декабря, в День энергетика, состоялась церемония награждения победителей конкурса, организованного Минэнерго России и Национальным исследовательским университетом «МЭИ» при поддержке Министерства просвещения, Федерального агентства по делам молодежи, Программы развития ООН, а также партнёров: государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ и НП «ЖКХ Контроль».

«С учётом того, что сегодня у нас пятый конкурс, итоги которого мы подводим, могу сказать, что, по данным ВЦИОМ, за пять лет число семей, в которых экономят энергоресурсы – свет, газ, воду, тепло – выросло вдвое», – сообщил Антон Инюцын.

Он также отметил, что конкурс позволяет привлечь внимание молодёжи к такой отрасли как энергетика.

«Для многих участие в конкурсе может стать началом подготовки к поступлению в энергетический вуз, началом увлекательной карьеры энергетика или просто активной общественной жизни, поэтому такого рода конкурсы для нас очень важны», – прокомментировал заместитель Министра.

MIL OSI