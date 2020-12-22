Баир Жамсуев принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

Source: Russia – Council of the Federation

Благотворительная акция призвана помочь детям, находящимся в трудной ситуации.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в преддверии Нового года принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».

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Владислава Васильева загадала особенный новогодний подарок, так как занимается в детской художественной школе, где получает классическое образование по рисунку и живописи, а также осваивает новое направление цифрового дизайна — создание 2D- и 3D-графических моделей, в том числе анимированных персонажей животных из компьютерных игр. Кроме того, дополнительно изучает китайский язык и занимается танцами.

Мама Владиславы Анна Никитина также обратилась к сенатору с просьбой о содействии в оказании ее дочери медицинской помощи в одном из медицинских учреждений города Москвы. По словам сенатора, необходимая девочке помощь будет оказана.

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