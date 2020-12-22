В. Круглый принял участие в заседании Комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия был принят проект резолюции к докладу по вакцинации против COVID-19.

Член Комитета Совета Федерации по социальным вопросам Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области принял участие в заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Смотрите также

Как отметил Владимир Круглый, в ходе заседания был принят проект резолюции к докладу «Вакцины против COVID-19: этические, юридические и практические соображения».

Ряд поправок российского сенатора к проекту резолюции были позитивно восприняты докладчицей ПАСЕ Женифер де Теммерман (Франция) и вошли в итоговый текст документа.

По словам Владимира Круглого, планируется, что этот доклад будет обсуждаться Ассамблеей в ходе зимней сессии ПАСЕ в январе 2021 г.

Кроме этого, проинформировал сенатор, в ходе заседания были рассмотрены вступительные меморандумы к докладам «Преодоление социально-экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19» и «Влияние Covid-19 на права детей», а также рабочая программа Комиссии на 2021 год.

MIL OSI