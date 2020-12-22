Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на расширенном заседании Центрального Совета Российского Союза сельской молодежи.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия выступил на расширенном заседании Центрального Совета Общероссийской молодежной общественной организации «Российский Союз сельской молодежи». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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«Более 10 лет Российский Союз сельской молодежи представляет интересы сельской молодежи. Вами создана обширная сеть региональных и местных отделений, ежегодно реализуются социально значимые проекты, в которых принимают участие молодежь со всей страны. Важно, что ваша многогранная работа — яркий пример социальной ответственности, содействует улучшению качества жизни жителей села, делая ее привлекательной и интересной для молодежи», — отметил Алексей Майоров в своем обращении.

По его словам, деятельность организации помогает решать в целом задачи пространственного развития сельских территорий, которые занимают 90 проц. площади Российской Федерации. «Ведь именно сельские территории связывают нашу страну воедино – экономические центры с периферией, производственные центры с ресурсной базой, а главное – являются средой жизнедеятельности практически четверти населения России».

Именно сельские территории связывают нашу страну воедино – экономические центры с периферией, производственные центры с ресурсной базой, а главное – являются средой жизнедеятельности практически четверти населения России

Как подчеркнул парламентарий, профильный Комитет Совета Федерации всегда готов поддержать инициативу молодых. «В этот особый для нашей страны, нашего народа год – Год памяти и славы 75-летия Великой Победы, мы поддержали проведение Всероссийской сетевой акции «Подвиг села», основная цель которой сохранение исторической памяти, воспитания в молодом поколении идей патриотизма», — отметил он. «Это мероприятие прошло в тесном сотрудничестве молодого и старшего поколения, что очень важно для консолидации общества, обеспечения преемственности поколений, патриотического воспитания и развития творческого потенциала молодёжи, сохранения исторической памяти», — сказал законодатель.

Алексей Майоров также поблагодарил Российский союз сельской молодежи за участие в работе секции «Создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи в целях устойчивого развития регионов Беларуси и России», которая состоялась в рамках VII Форума регионов Беларуси и России в сентябре этого года. «В решении задачи по развитию сельских территорий без молодежи обойтись невозможно, и необходимо создать совместные условия для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи», — отметил сенатор.

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